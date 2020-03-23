Всероссийская диспансеризация приостановлена из-за коронавируса
- АГН «Москва»
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Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории России временно приостановить проведение в соответствии с распоряжением правительства России от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения России», — говорится в тексте.
В документе отмечается, что федеральному фонду ОМС, территориальным фондам ОМС, страховым медорганизациям и Росздравнадзору необходимо проинформировать население о приостановлении проведения диспансеризации.
Согласно последним данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на 22 марта в России число случаев заражения коронавирусом составляло 367.