Минкультуры России рекомендует кинотеатрам приостановить показы

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Министерство культуры России рекомендовало кинотеатрам приостановить показы для посетителей с 23 марта, понедельника, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Минкультуры России рекомендует кинотеатрам приостановить показы
  • Pixabay

«Минкультуры России рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, приостановить деятельность для посетителей с 23 марта», — сообщили в ведомстве.

Такой приказ подписан министром культуры Ольгой Любимовой и доведён до органов исполнительной власти и местного самоуправления.

21 марта в Роспотребнадзоре по Москве сообщили, что в столице закрываются фитнес-клубы, бассейны и аквапарки.

При этом в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции заявили, что никакого жёсткого карантина из-за COVID-19 в России в ближайшее время вводиться не будет.

Согласно последним данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на 22 марта в России число случаев заражения коронавирусом составляет 367.

Новые случаи были зарегистрированы в шести регионах.

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