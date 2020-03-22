Власти России опровергают данные об ужесточении карантина

В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции заявили, что никакого жёсткого карантина из-за COVID-19 в России в ближайшее время вводиться не будет.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Никакого жёсткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — сказали в штабе.

Там также порекомендовали СМИ аккуратней работать с информацией от разного рода источников.

Ранее главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко высказался о ситуации с коронавирусом в России и мире.