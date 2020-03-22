Власти России опровергают данные об ужесточении карантина
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Никакого жёсткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — сказали в штабе.
Там также порекомендовали СМИ аккуратней работать с информацией от разного рода источников.
Ранее главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко высказался о ситуации с коронавирусом в России и мире.