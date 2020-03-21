Роспотребнадзор распорядился закрыть в Москве фитнес-клубы и бассейны

В Роспотребнадзоре по Москве сообщили, что в столице закрываются фитнес-клубы, бассейны и аквапарки в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей... с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что указание действует до особого распоряжения.

Ранее власти Московской области рекомендовали собственникам торгово-развлекательных объектов приостановить работу кинотеатров в своих объектах на период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19.