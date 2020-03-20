В Подмосковье уточнили рекомендации по работе ТЦ из-за коронавируса

Власти Московской области рекомендовали собственникам торгово-развлекательных объектов приостановить работу кинотеатров в своих объектах на период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19.

Как сообщает телеканал «360», это следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте правительства Московской области.

Ранее на сайте регионального правительства появилась информация, что в связи с угрозой распространения коронавируса необходимо приостановить работу всех торгово-развлекательных объектов.

Также в связи с ситуацией с коронавирусом общественный транспорт Московской области перешёл на новый режим работы.

В автобусах, троллейбусах и трамваях прекратили продажу билетов за наличный расчёт. Оплатить проезд можно безналичным способом — бесконтактной банковской картой или с помощью гаджета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил работодателей перевести своих сотрудников на удалённую работу.