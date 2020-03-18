Власти Подмосковья рекомендовали компаниям переходить на удалённую работу
- Pixabay
Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы работаем напряжённо, и остановить болезнь можно только совместными усилиями. И здесь нужна ваша помощь. Вы знаете, что такое принимать решения. Вы несёте ответственность не только за себя и свою семью, но и за десятки работников», — отметил губернатор.
Он призвал работодателей оградить сотрудников от опасного общения в офисах и передвижения на общественном транспорте, а в случае вызванного необходимостью присутствия в офисе регулярно проветривать помещения, обрабатывать поверхности и измерять температуру.
Воробьёв также подчеркнул, что карантин — это не вынужденный отпуск за свой счёт, сотрудники должны выполнять свои обязанности и получать полную зарплату.
Ранее основатель сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров в беседе с ФАН оценил состояние рынка офисной недвижимости на фоне ситуации с коронавирусом.