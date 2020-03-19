Общественный транспорт Подмосковья перешёл на новый режим работы из-за ситуации с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает телеканал «360».
В автобусах, троллейбусах и трамваях прекратили продажу билетов за наличный расчёт. Оплатить проезд можно безналичным способом — бесконтактной банковской картой или с помощью гаджета.
Кроме того, у водителей продаются карты «Стрелка».
«В дальнейшем, если она вам будет не нужна, вы можете вернуть её и получить обратно залоговую стоимость — 80 рублей», — заявил начальник управления Министерства транспорта региона Виталий Фролов.
Ранее kp.ru сообщал, что в Московском метрополитене приостановлены выступления музыкантов.