В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

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Власти Московской области рекомендовали собственникам торгово-развлекательных объектов региона приостановить их работу на время действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.

Ранее Воробьев ввёл в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, в области запрещены мероприятия с участием более 50 человек, обучаться разрешено дистанционно.

Также сообщалось, что общественный транспорт Московской области перешёл на новый режим работы из-за ситуации с коронавирусом.

В автобусах, троллейбусах и трамваях прекратили продажу билетов за наличный расчёт. Оплатить проезд можно безналичным способом — бесконтактной банковской картой или с помощью гаджета.

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