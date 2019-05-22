Карты в руки: с чем связан рекордный рост доли безналичных платежей в России

Согласно подсчётам ЦБ, на начало мая 2019 года доля безналичных расчётов в России достигла рекордного уровня и составила 61%. Эксперты объясняют эту тенденцию стремительным развитием рынка электронной торговли и улучшением условий программ лояльности банков. Кроме того, аналитики отмечают возможность расплачиваться за покупки с помощью смартфонов. Как ожидается, объём операций без использования бумажных денег продолжит увеличиваться в ближайшее время. Одним из главных драйверов роста должен стать полный запуск системы быстрых платежей. Как может измениться доля безналичных расчётов до конца года — в материале RT.

За первые четыре месяца 2019 года доля безналичных расчётов в России увеличилась до рекордных 61%. Об этом в среду, 22 мая, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова во время выступления в Госдуме.

По её словам, в 2018 году безналичные платежи по своей доле впервые превысили наличные. Так, в общем объёме расчётов в розничной торговле на электронную оплату пришлось 53% операций. Для сравнения, ещё в 2014 году показатель составлял только 25%.

Также по теме Карточный фокус: в 2018 году доля безналичных платежей в России может достигнуть 55% Согласно прогнозу Центробанка, по итогам 2018 года доля безналичных платежей в России составит порядка 55%. За последние три года...

Как подчеркнула Скоробогатова, в ближайшие годы доля расчётов с использованием электронной оплаты в розничном товарообороте продолжит увеличиваться. При этом представитель Центробанка указала и на растущую популярность бесконтактных платежей среди россиян.

«Росту доверия и заинтересованности клиентов совершать платежи по картам способствуют активности банков и платёжных систем: улучшенные условия по программам лояльности и постоянные маркетинговые акции. Также драйвером для развития безналичных платежей стала возможность расплачиваться смартфонами с функцией Pay, которая ещё больше отдаляет клиента от наличного поведения», — пояснил в интервью RT вице-президент и руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Отметим, в 2017 году 88% россиян уже были обладателями банковских карт. Об этом свидетельствовало исследование компании MasterCard. Согласно результатам опроса, 21% граждан оплачивали покупки только картами, исключительно наличный расчёт предпочитали порядка 23% населения и около 56% старались чередовать оба варианта.

Ключевыми преимуществами безналичной оплаты покупок россияне традиционно назвали удобство (76%) и высокую скорость проведения платежа (74%). 70% отмечали безопасность, 69% — возможность переводить деньги с карты на карту, 67% — возможность оплачивать покупки в интернете.

Более того, среди главных поводов использовать банковские карты 61% граждан выделили кешбэк, возможность платить за проезд в общественном транспорте в России и за рубежом (42%) и оплачивать покупки с помощью смартфонов (41%).

«Рост безналичных платежей связан в первую очередь с развитием электронной коммерции, ежегодные темпы роста которой составляют около 30%. Наибольшее проникновение электронной торговли характерно для Центрального федерального округа России, который отличается более высокой плотностью населения и доходами граждан, что способствует активизации онлайн-платежей», — рассказала в интервью RT младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова.

По данным MasterCard, в 2017 году абсолютным лидером в России по числу держателей карт стала Москва (90% населения города). Одновременно высокий показатель также был зафиксирован в Уральском (81%) и Северо-Западном (77%) федеральных округах.

Согласно предоставленной RT статистике ВТБ, сегодня наибольшей популярностью безналичные платежи в РФ пользуются в таких отраслях, как цифровой контент и покупка авиабилетов — 90—95%, супермаркеты — 70%, магазины у дома — 50—60% и предприятия малого и микробизнеса — 20—25%.

Как рассказал в интервью RT советник председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов, высокий спрос на электронные платежи также можно отметить в сфере ресторанного бизнеса и в расчётах за товары длительного пользования. Между тем, как отмечают аналитики, многие россияне по-прежнему склонны расплачиваться бумажными деньгами и монетами.

«Стоит отметить, что необходимость ношения наличных денег связана ещё и с тем, что кредитные организации не желают терять доходы с комиссий за межбанковские переводы. Это, в свою очередь, существенно затрудняет коммуникацию клиентов разных банков», — рассказал в беседе с RT заместитель председателя правления КБ «ЛОКО-Банк» Андрей Люшин.

В то же время, как полагает эксперт, существующую проблему удастся решить после полного запуска системы быстрых платежей. Напомним, сервис позволяет клиентам разных банков мгновенно переводить деньги по номеру телефона. На сегодняшний день участниками программы стали уже 12 кредитных организаций, а уже до 1 сентября, согласно требованию ЦБ, к системе планируется подключить все системно значимые банки.

Как ранее заявляла директор департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина, на фоне запуска системы быстрых платежей доля безналичных расчётов по итогам 2019 года должна увеличиться до 66%. Вместе с тем, согласно оценке Мурада Салихова, в текущих условиях показатель может оказаться выше прогнозов ЦБ и составить порядка 70%.