Карточный фокус: в 2018 году доля безналичных платежей в России может достигнуть 55%

Согласно прогнозу Центробанка, по итогам 2018 года доля безналичных платежей в России составит порядка 55%. За последние три года показатель практически удвоился. Эксперты объясняют такую динамику относительно поздним стартом развития в стране подобных технологий. Впрочем, этот факт вовсе не мешает государству выходить на лидирующие позиции в данной сфере. В чём преимущество банковских карт для населения и коммерческих организаций — в материале RT.

В 2018 году доля безналичных платежей в России вырастет до 55%. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ РФ Алла Бакина, передаёт ТАСС. Согласно её заявлению, такая динамика свидетельствует о росте доверия населения к подобного рода платежам и более широком распространении электронных инструментов в стране.

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Примечательно, что ещё в мае Центробанк намеревался довести долю безналичных платежей в 2018 году до 47—50%. С таким заявлением выступала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. По её словам, ещё в 2015 году доля расчётов без использования бумажных денег и монет в розничном товарообороте составляла 24%, но уже 2016-м увеличилась до 32%, а в 2017-м достигла 40%.

Как объяснил в интервью RT директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков, столь высокие темпы роста связаны с тем, что Россия позже остальных стран включилась в процесс развития современных платёжных инструментов. В частности, использование пластиковых карт стартовало только после их активной реализации в развитых странах. Кроме того, относительно слабо внедрялись и другие инструменты, например, чековые книжки, отметил эксперт.

«Отсутствие всего этого и позволило перескочить с одной фазы на другую без каких-либо промежуточных ступеней. Это тот случай, когда отставание помогло быстро перейти к другой технологической фазе. Мы наблюдаем очень быстрый рост, но надо понимать, что еще пять лет назад 95% операций с картами представляли собой снятие денег в банкомате. Сейчас где-то 50% граждан, то есть половина населения, уже расплачиваются с помощью современных платёжных средств», — пояснил Солодков.

В свою очередь, по словам заведующющего кафедрой финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Александра Хандруева, Россия в настоящее время находится в числе лидеров ЕС по использованию интернет-технологий в платёжных системах. В данном отношении страна постепенно сокращает разрыв с государствами северной Европы, Великобританией и даже США.

«Есть такое понятие — «догоняющее развитие». Тот, кто встает на путь немного позже, но использует современные технологии, очень часто оказывается в лидерах», — добавил Хандруев.

Не хуже других

Ещё в 2016 году Россия заметно уступала по объёму безналичных платежей основным лидерам отрасли. Тогда в среднем на одного россиянина приходилось 19,4 таких расчётов, в то время как в Канаде значение составляло 60,4, в Южной Корее — 118,4, в Великобритании — 126,5, а в Швеции — 160,5. Об этом говорится в декабрьском докладе ЦБ «Обзор мирового опыта использования систем быстрых платежей и предложения по их внедрению в России».

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Александр Хандруев отмечает, что заявленные Центробанком 55% по итогам 2018 года — это достаточно высокий показатель. Такое значение превосходит средний уровень даже среди развитых стран, не говоря уже о развивающихся. При этом по-прежнему широкое использование наличных денег вовсе не говорит об отсталости страны, добавил эксперт.

«Например, в Германии, как ни странно, люди предпочитают больше наличные. В Японии то же самое. Хотя и в этих странах, и в других стремительно развивается безналичный расчёт», — пояснил Хандруев.

Удобство пользования

По данным исследования компании MasterCard, в 2016 году 92% россиян уже были обладателями банковских карт. При этом доля граждан, предпочитавших платить только ими, составила лишь 26%. Исключительно наличный расчёт предпочитало порядка 24% населения, и около 50% старались чередовать оба варианта.

Главными преимуществами безналичной оплаты покупок россияне назвали удобство (76%) и высокую скорость проведения платежа (73%). 68% отмечали безопасность, а также скидки и бонусы при оплате, 67% — возможность переводить деньги с карты на карту, 58% — возможность оплачивать покупки в интернете.

По словам Александра Хандруева, в последнее время банковские карты стали предоставлять новые удобные опции. Так, например, при покупке на сумму меньше тысячи рублей уже не требуется вводить ПИН-код. Всё это делает безналичную оплату привлекательной не только для молодёжи, но и для людей пожилого возраста.

«Человечество всегда выбирает путь, где ниже издержки и выше эффективность обслуживания. Если бы эффективнее было платить наличными — люди бы так и делали. Но безналичная оплата очень удобна — не надо носить с собой деньги, накапливать мелочь. Если при краже денег их уже не вернуть, то при краже карточки можно позвонить и блокировать её», — подчеркнул Хандруев.

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Василий Солодков также отмечает, что и организациям, и коммерческим структурам безналичная оплата также несёт прямую экономическую выгоду. В частности, сократить издержки на инкассацию и зарплату работников, занятых подсчётом наличных денег.

Поддержка селу

Как рассказал в интервью RT аналитик ГК Forex Club Михаил Рытик, в настоящее время рост безналичных платежей в России наблюдается преимущественно в крупных городах. При этом небольшие города и особенно деревни пока слабо охвачены системой безналичных платежей, в отличие от некоторых развитых стран, где данный показатель приближается к 100%.

«Слабый охват безналичными платежами объясняется, в частности, недоступностью в некоторых местах России сети интернет и низкой финансовой грамотностью населения», — отмечает Рытик.

Александр Хандруев считает, что безналичные расчёты как раз и могут стать настоящей поддержкой для российских сёл. Ведь в настоящее время подавляющее большинство их них также не имеет и банковской сети.

«95% населённых пунктов сельской местности в нашей стране вообще не имеют ни одного банковского офиса. Как решить эту проблему? Сейчас Роскосмос будет запускать спутники, которые позволят жителям сельской местности использовать мобильные устройства. А это значит, что можно использовать, например, мобильный банкинг. Поэтому очень важно развивать цифровые технологии, будущее за ними», — подытожил Хандруев.