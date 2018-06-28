Право и ответственность: Путин разрешил банкам блокировать карты при подозрении на кражу средств

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает создание механизма, предупреждающего хищение денег с банковских счетов. Теперь в случае подозрительной операции кредитная организация обязана немедленно связаться с клиентом прежде, чем выполнять транзакцию. Если клиент подтвердит, что провёл транзакцию, её необходимо исполнить незамедлительно. Если же клиент будет недоступен, сомнительная операция возобновится через два дня. Аналогичным образом проводится блокировка банками дебетовых и кредитных карт.

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на противодействие хищению денег с банковских карт. Текст федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия хищению денежных средств» опубликован на официальном портале правовой информации.

Целью документа является создание правового механизма по противодействию хищению средств со счетов клиентов при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, механизм должен предотвращать не санкционированное клиентом снятие денежных средств.

В частности, при выявлении операции, в отношении которой есть подозрение на перевод средств без согласия клиента, банки обязаны приостановить её выполнение на срок не более двух рабочих дней. После этого кредитные организации должны немедленно связаться с клиентом и запросить у него подтверждение — санкционировал ли он эту транзакцию.

Если клиент подтвердит, что это он провёл вызвавшую подозрение операцию, её исполнение должно незамедлительно возобновиться. Если же с клиентом не удастся связаться, исполнение транзакции возобновится по истечении двух рабочих дней после дня блокировки.

Также закон санкционирует блокировку банками дебетовых и кредитных карт при возникновении подозрений относительно операций по счёту клиента.

«В случаях выявления... операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор... приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа», — говорится в документе.

Процедура верификации вызвавших подозрение действий по карте аналогична — банк обязан немедленно связаться с клиентом, и если он подтвердит проведение операции, то разблокировать карту.

Стоит отметить, что признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента устанавливаются Центробанком, однако процедуры выявления подозрительных операций производятся банками на основе анализа характера, параметров и объёма совершаемых его клиентами операций.

Кроме того, согласно подписанному закону, Банк России, кредитные организации и операторы платёжных систем предоставляют друг другу информацию о фактах или попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента в случаях, которые предусмотрены ФЗ «О национальной платёжной системе».

© Кирилл Каллиников / РИА Новости

Также в рамках этого закона Банк России по согласованию с властями устанавливает обязательные для кредитных организаций требования к обеспечению защиты информации при проведении банковской деятельности.

«В целях обеспечения защиты информации при осуществлении переводов денежных средств Банк России осуществляет формирование и ведение базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента», — говорится в документе.

Все поправки вступят в силу по истечении 90 дней после дня официальной публикации документов — 25 сентября 2018 года.

«Защита банков и их клиентов»

Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян приветствовал изменения в законодательстве. По его словам, раньше банки зачастую не хотели брать на себя риски, связанные с блокированием подозрительных операций, поскольку в ответ против кредитных организаций могли быть введены санкции.

«Когда банки законодательно имеют это право и даже ответственность, то, естественно, при подозрении на то, что операция сомнительная, они уже не будут думать, не возникнет ли потом проблема с ответственностью, и будут принимать меры по защите и себя, и своих клиентов», — заявил эксперт.

При этом собеседник RT указывает, что банки не будут злоупотреблять блокировками счетов и карт. Он связал это с конкурентной средой в банковской сфере.

«Клиенты очень быстро ногами проголосуют в пользу того банка, который действительно выполняет этот закон не только по букве, но и по духу. Имея в виду, что надо беречь и клиента, и его средства», — подчеркнул Тосунян.

Он добавил, что сомнения касательно нового закона могут возникнуть как со стороны клиентов, так и со стороны банков, однако выразил мнение, что их число не будет значительным.

«Очевидно, что перед клиентами должна быть ответственность», — сказал эксперт.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с RT отметил, что подписанный закон прежде всего защищает интересы граждан, поскольку только в 2017 году около 1 млрд рублей было несанкционированно списано со счетов граждан.

«Теперь если банки видят, что происходит операция с подозрением на то, что она не санкционирована, они смогут её приостановить. При этом по замыслу этого закона они должны незамедлительно связаться с владельцем карты, чтобы установить, санкционирована операция или нет. Если операция санкционирована, то она проводится, и никаких проблем не будет», — заявил парламентарий.

Он также подчеркнул, что банки не будут злоупотреблять возможностью блокировки, поскольку, во-первых, в таком случае рискуют потерять клиентов, а во-вторых, все регламентированные действия предполагают дополнительные затраты для кредитных организаций, которые перекроют любые якобы имеющиеся выгоды.

«Считаю это решение абсолютно правильным. Оно в интересах не банков, а клиентов, владельцев карточных счетов», — подытожил Аксаков.