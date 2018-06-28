Путин подписал закон о противодействии хищению средств с банковских карт

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Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается, документ, в частности, направлен на создание правового механизма, противодействующего хищению денежных средств со счетов клиентов при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, а также на предотвращение несанкционированного клиентом снятий средств.

Кроме того, документ наделяет банки правом приостанавливать перевод денежных средств при выявлении признаков совершения такой операции без согласия плательщика.

Ранее газета «Известия» сообщала, что россияне стали чаще использовать банковские карты для оплаты услуг.

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