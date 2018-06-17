СМИ: Число выданных кредитных карт в Удмуртии выросло на 75,4% с начала года
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- globallookpress.com
Республика занимает 29-е место среди российских регионов по данному показателю.
Как отметили в НБКИ, в 2018 году выдача новых кредитных карт в стране растёт во всех возрастных группах. Самыми активными заёмщиками названы граждане старшего поколения, а наименее заметными темпами выдача карт росла в сегменте до 30 лет.
Наибольшее число новых кредитных карт выдано в Москве (169,6 тыс.), Московской области (131,0 тыс.), Краснодарском крае (108,9 тыс.) и Санкт-Петербурге (98,2 тыс.).
Ранее «Известия» сообщали, что россияне стали чаще использовать банковские карты для оплаты услуг.