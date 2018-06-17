СМИ: Число выданных кредитных карт в Удмуртии выросло на 75,4% с начала года

Число выданных кредитных карт в Удмуртии выросло на 75,4% в первые четыре месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го и составило 28,8 тыс. штук. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Республика занимает 29-е место среди российских регионов по данному показателю.

Как отметили в НБКИ, в 2018 году выдача новых кредитных карт в стране растёт во всех возрастных группах. Самыми активными заёмщиками названы граждане старшего поколения, а наименее заметными темпами выдача карт росла в сегменте до 30 лет.

Наибольшее число новых кредитных карт выдано в Москве (169,6 тыс.), Московской области (131,0 тыс.), Краснодарском крае (108,9 тыс.) и Санкт-Петербурге (98,2 тыс.).

Ранее «Известия» сообщали, что россияне стали чаще использовать банковские карты для оплаты услуг.