В АРБ прокомментировали сообщения об отказе некоторых банкоматов принимать купюры в 5000 рублей

Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в беседе с НСН прокомментировал сообщения СМИ об отказе некоторых банкоматов принимать купюры достоинством 5000 рублей.

«Не думаю, что это первый подобный случай, о котором говорит NCR. Фальшивки появились сразу же, как только банкноты этим номиналом были выпущены», — заявил он.

По его словам, история развития банкнот и фальшивок похожа на щит и меч — когда щит усиливается, находится новое оружие против него, и это постоянная гонка, обеспечивающая прогресс.

Как отметил Мехтиев, у каждого банка прописана стандартная процедура, что нужно делать, когда обнаруживается фальшивая купюра.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Сбербанк не будет ограничивать приём банкоматами купюр в 5000 рублей.