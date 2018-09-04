В АРБ прокомментировали сообщения об отказе некоторых банкоматов принимать купюры в 5000 рублей

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Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в беседе с НСН прокомментировал сообщения СМИ об отказе некоторых банкоматов принимать купюры достоинством 5000 рублей.
В АРБ прокомментировали сообщения об отказе некоторых банкоматов принимать купюры в 5000 рублей
  • РИА Новости

«Не думаю, что это первый подобный случай, о котором говорит NCR. Фальшивки появились сразу же, как только банкноты этим номиналом были выпущены», — заявил он.

По его словам, история развития банкнот и фальшивок похожа на щит и меч — когда щит усиливается, находится новое оружие против него, и это постоянная гонка, обеспечивающая прогресс.

Как отметил Мехтиев, у каждого банка прописана стандартная процедура, что нужно делать, когда обнаруживается фальшивая купюра.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Сбербанк не будет ограничивать приём банкоматами купюр в 5000 рублей.

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