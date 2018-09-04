Сбербанк не будет ограничивать приём банкоматами купюр в 5000 рублей

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Сбербанк не стал ограничивать приём банкоматами купюр в 5000 рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу.
Сбербанк не будет ограничивать приём банкоматами купюр в 5000 рублей
  • РИА Новости

«Устройства, предназначенные для приёма наличных, обновляются своевременно в соответствии с требованиями Банка России. Никаких массовых ограничений на приём наличных банк не вводил», — заявили в кредитной организации.

Там добавили, что Сбербанк постоянно работает над повышением защищённости своей сети банкоматов.

Также отмечается, что действия злоумышленников никак не влияют на клиентов.

Ранее СМИ сообщили об отказе некоторых банкоматов принимать купюры в 5000 рублей.

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