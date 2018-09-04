СМИ сообщили об отказе некоторых банкоматов принимать купюры в 5 тысяч рублей
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По данным издания, проблема затронула не все банкоматы, а только оснащённые
старыми устройствами проверки купюр.
«Перенастройка программного обеспечения требует времени, а до тех пор многие банки по совету NCR предпочли временно не принимать в уязвимые банкоматы пятитысячные банкноты», — говорится в статье.
В частности, по информации газеты, Московский кредитный банк обнаружил уязвимость менее чем 5% банкоматов. Кроме того, Альфа-банк после уведомления от NCR перестал принимать наличные во всех 18 банкоматах уязвимых моделей.
Ранее «Невские новости» передавали, что в Калининградской области завели уголовное дело в отношении распространителей фальшивых купюр номиналом 5 тыс. рублей.
Также сообщалось, что за 2017 год мошенники похитили из банкоматов в Москве более 5 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2016-м.