Карты не принимаются: почему мир не готов к переходу на безналичный расчёт

Новые технологии и активная борьба ряда государств с финансовыми преступлениями пока не привели к росту популярности безналичной оплаты. Почти во всех странах мира с развитой и развивающейся экономикой увеличивается объём денежной массы. За последние десять лет лишь Швеции и Норвегии удалось снизить долю бумажных денег и монет в обороте. Почему глобальная экономика пока не готова отказаться от кеша — в материале RT.

За последние десять лет практически во всех странах мира выросло количество наличности в обращении. Значительнее всего такая тенденция прослеживается в Южной Корее (рост на 180% с 2006 по 2016 годы), Мексике (139%), Чили (131%), Турции (130%) и Колумбии (109%). В еврозоне данный показатель вырос на 73%, а в Соединённых Штатах — на 52%. Такие данные содержатся в последнем исследовании Федерального резервного банка Сан-Франциско. Аналитики исследовали ситуацию в 42 странах, чья совокупная доля в мировом ВВП составляет 75%.

По оценке аналитиков, основные факторы, влияющие на обращение наличности, — это доход населения и уровень банковской процентной ставки по вкладам. Так, по мнению американских экспертов, чем выше доход, тем больше наличности необходимо человеку для оплаты покупок. С другой стороны, высокие проценты по вкладам стимулируют к хранению денег на депозите, а не в кеше. Впрочем, политика центробанков развитых стран в последнее десятилетие не способствовала формированию сберегательного тренда у жителей планеты. Регуляторы планомерно снижали ставки, поэтому банки не могли установить высокую доходность по вкладам.

Другим важным фактором является недоверие к финансовым институтам после мирового кризиса 2008 года.

«В большинстве стран по-прежнему остаётся много бедных, которым недоступны те или иные финансовые инструменты. Число пользователей программы Medicare в США является тому подтверждением. В меньшей степени это может быть связано с ростом нелегальных операций бизнеса либо схем по отмыванию денег», — пояснил RT профессор департамента финансов НИУ ВШЭ Александр Абрамов.

При этом, по словам экономиста, в ближайшее время не стоит ожидать резкого перехода к безналичным формам расчёта. Основная причина низкого уровня использования финансовых инструментов во всём мире — бедность населения.

Затяжной переход

По оценке директора программы факультета стратегического управления Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Михаила Портного, несмотря на рост денежной массы, количество наличности во всём мире постепенно будет снижаться через вытеснение кеша с помощью расчётов через банковские карты или другие инструменты.

Также по теме Не ставят на карту: почему европейцы по-прежнему предпочитают наличные деньги Мировой тренд по переходу к безналичным платежам закрепится в Евросоюзе не раньше чем через десять лет. Сейчас в 79% случаев европейцы...

Однако за последнее десятилетие только в Норвегии и Швеции отмечено сокращение количества наличности в обращении. В 2016 году крупнейший банк Норвегии, DNB, призвал к полному отказу от использования бумажных денег и монет. Согласно исследованию финансового института, лишь 6% норвежцев расплачиваются наличными в повседневных тратах. В DNB считают, что исключение денег из оборота снизит объём продаж на чёрном рынке и сократит число финансовых преступлений.

«Сегодня в обращении находится около 50 миллиардов крон, при этом Центробанк Норвегии насчитывает только 40% денег в использовании. Это означает, что 60% денег находятся вне контроля. Мы полагаем, что это связано с незаконными операциями на финансовом рынке», — рассказал в интервью газете VG исполнительный директор DNB Тронд Бентестуэн.

В Швеции снижение наличных операций связано с политикой постепенного отказа государства от использования банкнот. С 1960 года банки королевства поощряли цифровые переводы, взимали плату за чеки и значительно инвестировали в карточные платёжные системы. В Швеции также давно закрепился культурный стереотип: наличность используют только для преступных схем. В 2009 году в стране вышел закон «о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма», согласно которому в полицию направляются отчёты о крупных наличных операциях.

Любопытно, что власти стран с развивающейся экономикой также принимают меры для отказа от наличности. В Нигерии работает проект «Нигерия без наличных» (Cash-less Nigeria Project), в рамках которого за крупные операции с кешем взимается плата.

По последним данным Центробанка России, в стране почти 9 трлн рублей находятся в наличном обороте. В 2017 году власти одобрили законопроект, который запрещает снятие наличных денег с помощью неименных пластиковых карт и электронных кошельков. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, «эти инструменты часто используются для обналичивания денег, имеющих преступное происхождение, для отмывания капитала и дачи взяток, и проследить их конечного получателя практически невозможно», сообщает ТАСС.

Примечательно, что в прошлом году (впервые за десять лет) ЦБ зафиксировал снижение числа операций по снятию наличных. За первые три квартала 2017 года их количество снизилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Такая статистика говорит о постепенном росте симпатий россиян к безналичной форме расчётов.