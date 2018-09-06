«Отключения от SWIFT не произойдёт»: первый зампред ЦБ Скоробогатова о финансовых технологиях и безопасности

Россию не отключат от SWIFT, поскольку такое решение будет невыгодно всем участникам мировой торговли и финансового рынка, считает первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью RT. Впрочем, она отметила, что ЦБ активно развивает свою систему СПФС для операций внутри страны, а также обсуждает с ЕАЭС новую трансграничную систему переводов. Скоробогатова рассказала о технологиях в финансовой сфере и подтвердила, что Банк России не намерен признавать криптовалюту платёжным средством.

— В этом году Россия впервые за десять лет принимает форум Альянса за финансовую доступность, и одна из основных тем, которая активно обсуждается на площадке, — это безопасность платежей. О каких новых технологиях в финансовых услугах сейчас идёт речь?

— Тема платежей и платёжных технологий становится ключевой, поскольку стало понятно их стремительное развитие уже во всех странах, которое влияет на финансовую доступность. То, что для себя определили участники форума — это основные технологии, которые могут дать возможность гражданину пользоваться финансовыми, а в дальнейшем — нефинансовыми услугами, причём где бы он ни находился. Речь идёт не только о платёжных технологиях, но и об идентификации и биометрии, а также об искусственном интеллекте, который позволяет человеку быстро давать то предложение, которое он хочет, и исходя из количества операций, которые он сделал. Но особо хочу отметить, что всё это нужно задействовать при соблюдении мер безопасности.

— Правильно ли я понимаю, что все вышеперечисленные новые технологии напрямую связаны с системой блокчейн? Какие планы у Центробанка по дальнейшему развитию блокчейна?

— Блокчейн — это одна из технологий. Я бы не стала ставить знак равенства между идентификацией и биометрией и блокчейном. Это разные технологии, но вы правы, они могут дополнять друг друга. Например, на каком-то этапе мы можем понять, что нам для удалённой идентификации необходимо использовать в том числе и технологию распределённых реестров. Сейчас Центробанк видит потенциал прежде всего в технологиях, где операции требуют доверия участников к финансовым транзакциям друг друга, и где необходимо хранить большие массивы информации с возможностью её предоставления по запросу, а иногда в онлайне — в зависимости от той или иной операции.

Сейчас ЦБ делает три проекта с участниками рынка: это электронные закладные, аккредитивы и гарантии. Именно эти проекты сейчас пилотируются на технологии распределённых реестров. Так, мы планируем, что электронные закладные уже активно заработают в следующем году, аккредитивы и гарантии — это второй этап развития.

— А как на практике можно «потрогать» или ощутить процессы на базе новых технологий?

— Уже в следующем году мы сможем «потрогать» снижение издержек, когда мы запустим систему быстрых платежей. Это означает, что граждане смогут переводить деньги по телефону, не заходя в офис, не думая, в каком конкретном банке открыт счёт. Платформа будет разработана таким способом, что вне зависимости от банка, где гражданин имеет счёт, он сможет сделать онлайн перевод в течение недели, включая выходные и праздничные дни. И эта услуга предполагает крайне низкие тарифы — она должна быть выгодна для гражданина. Мы хотим, чтобы в этой системе был решён вопрос оплаты услуг и товаров юридических лиц, тоже «не выходя из дома». И это тоже снижение издержек.

Биометрия и удалённая идентификация, которую мы запустили, даёт возможность открывать счета, делать вклады и получать кредиты, не выходя из дома. Это абсолютно реальные вещи, которые экономят время и деньги как гражданина, так и самой финансовой системы. В принципе, это основной путь, по которому идёт развитие финансовых технологий и услуг.

— Страсти по криптовалютам в этом году поутихли, но тема цифровых денег по-прежнему актуальна именно по причине так называемого перегрева рынка и падения стоимости «монет». Изменилась ли позиция Центробанка по этому вопросу? Ранее вы придерживались довольно сдержанных оценок.

— Этот вопрос стал очень актуальным, потому что, например, стоимость биткоина упала в два раза за последние полгода, но эта актуальность уже несколько другого характера. Раньше у инвесторов было желание и вера, что частные криптовалюты спасут мир, и в них нет никаких рисков. Сейчас все понимают, что нужно очень осторожно относиться к этой теме, потому что это не национальное средство платежа, это не гарантировано государством.

Резкая волатильность на крипторынке лишь подтверждает те риски, о которых Центробанк предупреждал и сейчас по-прежнему предупреждает граждан, которые хотят по своему разумению или в силу каких-то своих личных причин «поиграть в эту тему».

Позиция ЦБ остаётся прежней, а именно — очень сдержанной. Защита прав потребителей — это ключевой вопрос для нас и, безусловно, мы высказывали и будем высказывать осторожность в части криптовалют, поскольку мы считаем, что это не гарантирует безопасность для наших граждан.

— То есть в ЦБ не обсуждается признание крипты платёжным средством?

— Нет, не обсуждается. То, что мы обсуждаем с правительством, то, что мы делаем — это разработка законопроекта о цифровых активах, но он больше связан с понятиями и определениями, которые необходимы для развития цифровой экономики.

ЦБ не обсуждает признание криптовалют платежным средством

— На какой стадии сейчас находится система СПФС, которую называют альтернативой SWIFT? Какие у ЦБ планы по её использованию, особенно сейчас, в условиях очень нестабильной геоэкономической обстановки?

— Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которую Центробанк развивает, создана для операций внутри России, поскольку любая тема трансграничных расчётов может быть решена только на международном уровне и во взаимодействии с другими странами.

Но если говорить о России, то у нас уже 400 участников, в том числе не только банки, но и казначейства и юридические лица. Сейчас мы даём возможность подключиться к этой системе и нерезидентам — как банкам, так и юридическим лицам.

Поэтому операции на территории России (с точки зрения передачи финансовых сообщений) могут проходить через нашу систему, которая гарантирует бесперебойность и очень высокую производительность. Если говорить о наших дальнейших планах, то мы считаем, что в части развития трансграничного пространства можно говорить об использовании технологии распределённых реестров для создания новой системы по передаче сообщений и расчётов, но это можно и нужно делать только в соавторстве с другими странами.

Потому что, чтобы решить вопрос о трансграничных переводах мы должны договориться с контрагентами, с теми, кто потом войдёт в эту систему. Я уже говорю о потенциально новой системе, которую мы обсуждаем на уровне ЕАЭС, где, безусловно, нужно согласие всех участников и всех стран, которые будут в этой системе работать.

Касательно отключения SWIFT, я думаю, что этого не произойдёт, потому что эта система давно зарекомендовала себя в работе в самых сложных условиях, и с точки зрения мирового пространства торговли и финансов это будет никому не выгодно.