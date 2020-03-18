«Придётся задействовать средства резерва»: Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом. По словам главы Минфина Антона Силуанова, расходы государственной казны превысят доходы в результате глобального падения мировых цен на нефть. С начала года стоимость сырья обрушилась почти на 60% и опустилась ниже $27 за баррель. Впрочем, эксперты не видят серьёзных рисков для российского бюджета. Так, выпадающие доходы власти смогут компенсировать за счёт средств Фонда национального благосостояния и золотовалютных резервов Центробанка. При этом Силуанов отметил, что Россия сможет обеспечивать финансирование расходных обязательств государства при текущих ценах на нефть в течение шести лет.

В 2020 году расходы бюджета России могут превысить доходы. Об этом в среду, 18 марта, заявил министр финансов страны Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.

«Конечно, мы в этом году перейдём на дефицитный бюджет. Нам придётся задействовать средства нашего резерва — Фонда национального благосостояния (ФНБ), для этого он и формировался», — цитирует ТАСС главу Минфина.

По его словам, на ситуацию в экономике повлияло резкое снижение цен на нефть. С начала 2020 года стоимость сырья эталонной марки Brent на мировом рынке упала почти на 60% и опустилась ниже $27 за баррель. При этом бюджет России балансируется при цене $42,4 за баррель российского сорта Urals. Отметим, что традиционно баррель Urals стоит дешевле Brent на несколько долларов.

«Фактор нефти при текущих ценах практически на 3 трлн рублей снижает нам объёмы поступления нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми назначениями», — подчеркнул Силуанов.

Отметим, что в последний раз федеральный бюджет России был исполнен в дефиците в 2017 году. Тогда бюджетные расходы превысили доходы на 1,33 трлн рублей. После этого в течение двух лет в экономике наблюдался уверенный рост профицита бюджета. В 2018 году он достиг рекордных 2,74 трлн, а в 2019-м составил 1,97 трлн рублей. Такие данные содержатся на официальном сайте Минфина.

По информации Федерального казначейства РФ, за первые два месяца 2020 года расходы федерального бюджета уже превысили доходы на 272,1 млрд рублей.

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Причиной для шоковой ситуации на мировом рынке нефти стал неожиданный распад альянса ОПЕК+. 6 марта участники сделки не смогли договориться о дополнительном сокращении нефтедобычи и решили полностью отказаться от всех ранее взятых на себя обязательств. Страны — экспортёры энергосырья уже объявили о своих планах по увеличению производства и экспорта углеводородов. Таким образом, резкий рост предложения на рынке оказывает давление на цены.

«Если участники ОПЕК+ всё же смогут достигнуть консенсуса в ближайшие месяцы и нефтяные цены вернутся к уровню $35—40 за баррель, дефицит бюджета составит лишь 0,5% ВВП. В случае более продолжительного падения котировок значение будет вблизи 1% ВВП», — рассказал RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Негативное влияние на российский бюджет также оказывает ситуация с коронавирусом. По последним оценкам, общее число заражённых в мире превышает 200 тыс., из них более 8 тыс. скончались. Распространение болезни уже спровоцировало массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок в мире.

Как отметил Антон Силуанов, в текущих условиях положение дел в российской экономике также развивается «не лучшим образом». По его словам, сейчас наблюдается отклонение от макроэкономического прогноза на 2020 год.

«Сейчас добавился гораздо более серьёзный фактор — фактор коронавируса. Дело даже не в вирусе, а в том, что сокращаются и сжимаются целые секторы экономики. Мы уже говорили о таких секторах, как перевозки, в том числе авиаперевозки, туризм, малый бизнес, за этим следует целый ряд других секторов. Мы видим, что сокращается объём покупки дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей», — объяснил Силуанов.

Денежная броня

Впрочем, на фоне коронавируса и падения нефтяных цен опрошенные RT эксперты не ожидают серьёзных рисков для российского бюджета. Так, помимо средств ФНБ власти могут компенсировать выпадающие доходы страны за счёт золотовалютных резервов. По данным Центробанка, на сегодняшний день соответствующий объём запасов составляет около $578 млрд.

«Дефицит будет не критичным и не превысит 1—1,5% ВВП. Чтобы покрыть разницу между доходами и расходами государство может также увеличивать внутренние заимствования в виде облигаций федерального займа», — рассказал RT Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов.

Более того, на сегодняшний день российская казна остаётся более устойчивой к снижению цен на нефть в отличие от бюджетов других крупных стран — экспортёров углеводородов. Такую точку зрения в беседе с RT выразил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«У нас свободно плавающий курс нацвалюты и одновременно есть возможность тратить средства из ФНБ для компенсации выпадающих доходов бюджета. Поэтому ситуация с госфинансами и исполнением обязательств государством в России будет выглядеть лучше, чем в других странах с высокой зависимостью от динамики цен на рынке энергоносителей, а также стран с хроническими структурными дефицитами государственных бюджетов», — отметил Коган.

В целом, согласно оценке Антона Силуанова, при текущих ценах на нефть Россия в течение шести лет сможет обеспечивать финансирование расходных обязательств государства, в том числе социальных программ.

«Даже при текущих ценах на энергоносители нам ресурсов хватит на срок около шести лет при действующих наших обязательствах. У нас нет никаких оснований говорить сегодня о том, что обязательства, которые предусмотрели в трёхлетке, будем сокращать, будем снижать те параметры бюджета», — считает министр.