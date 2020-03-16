Пробитый барьер: цена нефти Brent впервые с января 2016 года опустилась ниже $30 за баррель

В понедельник, 16 марта, стоимость нефти Brent упала на 12% и впервые за четыре года опустилась ниже $30 за баррель. Обвал котировок аналитики связывают с растущими рисками коронавируса и угрозой ценовых войн между крупнейшими странами — экспортёрами сырья. В своих прогнозах эксперты не исключают ещё большего удешевления нефти в ближайшее время, но высоко оценивают вероятность восстановления рынка во второй половине года. Как могут измениться цены на углеводороды — в материале RT.

В понедельник, 16 марта, мировые цены на нефть возобновили падение после неуверенного роста в конце прошлой недели. В середине дня стоимость сырья эталонной марки Brent упала на 12% и впервые с января 2016 года опустилась до $29,7 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

«Среди инвесторов продолжают ухудшаться прогнозы по экономическому ущербу от коронавируса. Это, в свою очередь, давит на рынки в целом и на стоимость сырья, в частности», — объяснил RT управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко.

Согласно последним оценкам, общее число заражённых коронавирусом в мире приближается к 170 тыс., из них более 6,5 тыс. скончались. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Китае (порядка 81 тыс.), Италии (около 25 тыс.), Иране (14 тыс.), Южной Корее (более 8,2 тыс.), Испании (7,7 тыс.) и Франции (5,9 тыс.).

Как подсчитали специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в зависимости от последствий коронавируса в 2020 году мировая экономика может потерять до $2 трлн.

По словам опрошенных RT экспертов, распространение болезни приводит к массовому сокращению объёмов торговли и пассажирских перевозок в мире, а также ослаблению спроса на топливо. В результате падающего потребления энергосырья снижается и стоимость нефти.

«Стоит отметить, что падение цен связано не только с параличом спроса из-за пандемии коронавируса, но и с увеличением предложения нефти на рынке после развала сделки ОПЕК+ и ценовой войной, в которую вступили арабские страны», — рассказал в интервью RT старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

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Напомним, рекордное обрушение нефтяных цен стартовало ещё 9 марта. Тогда в ходе международных торгов стоимость Brent упала более чем на треть и в моменте достигала $31 за баррель. Произошедший обвал котировок стал крупнейшим с 1991 года. В последующие несколько дней цены пытались восстановиться и колебались в диапазоне $32—39 за баррель.

Причиной для шоковой ситуации на рынке стал неожиданный распад альянса ОПЕК+. С 1 января 2020 года участники сделки, включая Россию, снижали добычу нефти на 1,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го. Выполнение условий договора должно было позволить восстановить баланс спроса и предложения сырья на мировом рынке.

Впрочем, на фоне вспышки коронавируса участники альянса ОПЕК+ должны были дополнительно уменьшить добычу и тем самым стабилизировать ситуацию на рынке. Между тем 6 марта по итогам заседания стороны не достигли консенсуса и решили полностью отказаться от всех взятых ранее обязательств.

«Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть. Несмотря на это, партнёрами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка», — говорится в заявлении главы Минэнерго России Александра Новака на сайте правительства.

После этого Саудовская Аравия заявила о наращивании добычи с 9,7 млн до 13 млн баррелей в день и предоставлении рекордных за 20 лет скидок покупателям сырья из США, Северной Европы и Азии. Одновременно Ирак, Бахрейн и ОАЭ также задумались о снижении стоимости своей продукции для клиентов.

По словам Александра Новака, Россия может нарастить добычу нефти уже в апреле на 200 тыс. баррелей в день. При этом в перспективе у страны есть возможность увеличить производство на 500 тыс. баррелей в сутки.

Борьба гигантов

На фоне ожидаемого роста предложения нефти в мире 13 марта президент США Дональд Трамп поручил американскому Минэнерго закупить большие запасы энергосырья и тем самым поддержать спрос на углеводороды. Впрочем, решение главы Белого дома не оказало значимого влияния на рынок, считает Алексей Кириенко.

«Россия и Саудовская Аравия оказались на грани ценовой войны и пока что не собираются вновь снижать добычу и координировать усилия по сокращению поставок. Одного лишь факта пополнения стратегических резервов нефти в США пока недостаточно, чтобы изменить тенденцию падения цен», — пояснил эксперт.

По его словам, возможное начало борьбы за долю на рынке между крупнейшими производителями углеводородов рискует привести к ещё большему снижению нефтяных цен. При этом противостояние игроков рынка рискует в первую очередь ударить по сланцевым производителям Штатов.

«Ценовая война между Саудовской Аравией и Россией способна нанести наибольший урон по нефтедобывающей отрасли США, где стоимость добычи значительно выше. Кроме того, под угрозой оказывается добыча в Канаде, Великобритании, Бразилии и многих других странах», — добавил Кириенко.

Плановый рост

Впрочем, опрошенные RT эксперты не ожидают полномасштабной ценовой войны и продолжительного падения нефтяных котировок. По словам аналитика ИК «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, в ближайшее время цены на нефть могут опуститься до $25 за баррель, после чего начнут восстанавливаться и способны подняться выше $40.

«Вероятность, что целый год нефть будет стоить $30 за баррель, крайне мала. Для этого нет сейчас никаких оснований: возможности добычи в мире, объёмы спроса и производства — всё указывает на то, что даже при $40 нефть долго торговаться не может. На этом уровне начинают выключаться целые блоки месторождений в США, Канаде, на шельфе Европы», — рассказал Емельянов в разговоре с RT.

По словам Суверова, во многом дальнейшая динамика цен будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Как полагает аналитик, снижение угрозы инфекции может стать позитивным сигналом для инвесторов и спровоцировать заметное удорожание нефти.

«По нашему прогнозу, уже до конца первой половины 2020 года вирусные риски начнут сходить на нет, а во втором полугодии мировая экономика сможет начать восстановление. В этом случае ситуация на энергорынке стабилизируется уже в конце апреля—середине мая. Как ожидается, весной нефтяные цены могут снижаться до уровней ниже $30, но во втором полугодии продемонстрируют восстановление выше отметок $40—45», — добавил эксперт.