Курс на снижение: чем рекордный обвал фондовых рынков может угрожать мировой экономике

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Ксения Чемоданова, Владислав Иванов
Мировой фондовый рынок показывает неоднозначную динамику после крупнейшего обвала последних лет. Ранее биржевые индексы рекордно обрушились в большинстве стран мира. При этом в США падение котировок стало самым масштабным с 1987 года. На фоне пандемии коронавируса инвесторы массово распродают ценные бумаги и уже фиксируют первые признаки наступления нового экономического кризиса. Как может измениться глобальный ВВП в 2020 году — в материале RT.
Курс на снижение: чем рекордный обвал фондовых рынков может угрожать мировой экономике
  • © Sam Yeh / AFP

В пятницу, 13 марта, торги на мировом фондом рынке сопровождаются неоднозначной динамикой биржевых котировок. По итогам азиатской сессии индекс Шанхайской биржи SSE Composite снизился на 1,23% (до 2887 пунктов), японский Nikkei упал на 6% и обновил минимум последних четырёх лет (17 431 пункт), а южнокорейский KOSPI просел на 3,43% (до 1771 пункта). Значение стало самым низким с 2011 года.

Европейские площадки в середине дня демонстрировали умеренный рост. Британский индекс FTSE 100 рос на 7% (до 5604 пунктов), немецкий DAX — на 6,7% (до 9777 пунктов), а французский CAC 40 — на 7,1% (до 4332 пунктов). Рынки Европы пытаются восстановиться после резкого обвала четверга, когда котировки падали на 10—12%.

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«Индексы открылись коррекционным ростом во многом из-за мер Европейского центрального банка (ЕЦБ). Накануне регулятор сохранил базовую ставку на нулевом уровне, а также увеличил объём программы количественного смягчения. Однако по сравнению с серьёзным падением стоимости ценных бумаг в течение недели наблюдаемый рост не столь значителен», — отметил в беседе с RT старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

По словам эксперта, на мировом рынке сохраняется неопределённость после масштабного обрушения на фондовых биржах США. 12 марта в Штатах промышленный индекс Dow Jones рухнул почти на 10% (до 21 200 пунктов), корпоративный S&P 500 — на 9,51% (до 2480 пунктов), а высокотехнологичный NASDAQ — на 9,43% (до 7201 пункта). Столь резкое падение американского рынка стало крупнейшим с 1987 года.

Более того, на фоне значительного снижения индексов торги ценными бумагами пришлось приостанавливать — второй раз за неделю. Ранее аналогичную ситуацию можно было наблюдать ещё во время мирового финансового кризиса.

Инвесторы стали массово распродавать акции после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса в мире.

«Заявление ВОЗ спровоцировало новый виток паники на рынках. Инвесторы в спешке начали выводить деньги из рисковых активов. Такие действия привели к падению биржевых индексов в США, а затем тренд распространился на азиатские площадки», — добавил Суверов.

Согласно последним оценкам, общее число заражённых коронавирусом в мире превысило 136 тыс., из них более 5 тыс. скончались. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Китае (более 80,8 тыс.), Италии (свыше 15 тыс.), Иране (11 тыс.), Южной Корее (более 7,9 тыс.), Испании (4,2 тыс.) и Франции (2,8 тыс.).

Как рассказал RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, дальнейшее распространение болезни может усилить опасения инвесторов и спровоцировать ещё больший обвал на рынках. В результате мировая экономика рискует столкнуться с новым финансовым кризисом.

«Мировой рынок акций сейчас характеризуется нестабильностью, и если биржи не начнут отыгрывать падение в ближайшее время, то это может подтолкнуть глобальную экономику к рецессии, которая рискует затянутся на восемь-девять месяцев», — отметил Коренев.

По его словам, главным сигналом возможного наступления глобальной рецессии стал рекордный рост биржевого индикатора VIX. Данный показатель среди инвесторов называют «индексом страха» — он отражает ожидания рынка в отношении будущей нестабильности индекса S&P 500. 12 марта VIX в ходе торгов вырос сразу на 40% и достиг 75 пунктов — максимальной отметки со времён мирового финансового кризиса 2008 года. 

«Глобальная экономика может уйти в рецессию из-за чрезвычайных карантинных мер, вводимых правительствами и снижающих деловую активность. Так, например, разрываются устоявшиеся производственные и торговые цепочки. Наиболее пострадавшими, помимо Китая, могут стать страны, в которых эпидемия распространилась активнее всего. На данный момент это европейские государства, Иран и Южная Корея», — добавил Сергей Суверов.

Как подсчитали специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в зависимости от последствий коронавируса в 2020 году мировая экономика может потерять до $2 трлн. При этом, согласно прогнозу экспертов, первыми в фазу экономического спада войдут страны Евросоюза.

«Европа совершенно точно в ближайшие месяцы войдёт в рецессию. И экономика Германии особенно хрупка. Но сейчас также и итальянская экономика, и другие части европейской системы испытывают серьёзные потрясения», — считает директор подразделения по глобализации и стратегиям развития ЮНКТАД Ричард Козул-Райт.

Согласно исследованию компании McKinsey, в случае относительно быстрого завершения пандемии коронавируса рост мировой экономики по итогам 2020 года может составить порядка 2%. Между тем, если инфекция продолжит активно распространяться на протяжении II и III кварталов, глобальный ВВП либо продемонстрирует лишь небольшой рост (на 0,5%), либо сократится на 1,5%.

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