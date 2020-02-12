Молчание станков: почему обвал немецкой промышленности может угрожать экономике еврозоны

11 февраля курс евро на мировом рынке достиг минимальной отметки с октября 2019 года. Поводом для беспокойства инвесторов стала промышленная статистика Германии. По последним данным, объёмы производства в стране обвалились рекордно за последние 10 лет. По словам аналитиков, текущее положение дел указывает на возможное начало экономического спада в Германии. При этом ухудшение ситуации в крупнейшей экономике Европы может обернуться ударом для других государств региона.

С начала 2020 года евро демонстрирует значительное ослабление на мировом валютном рынке. За последние шесть недель курс единой европейской валюты к доллару США просел на 2,7% и на торгах 11 февраля достиг минимальной отметки с октября 2019 года — $1,09 за евро.

Как рассказал RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, наблюдаемое в последнее время удешевление евро первоначально было вызвано глобальным укреплением доллара. Между тем в феврале настроения европейских инвесторов заметно ухудшились. По словам эксперта, участников рынка насторожила негативная статистика по экономике Германии.

По данным Федерального статистического управления ФРГ, в декабре 2019 года промышленное производство страны обвалилось сразу на 3,5%. Падение стало самым масштабным с весны 2009 года.

Более того, общий индекс немецкого проимпроизводства обновил шестилетний минимум и опустился до 97,8 пункта. В последний раз аналогичный уровень можно было наблюдать ещё летом 2014 года.

Во многом рекордное падение немецкой промышленности связано с замедлением мировой экономики и снижем темпов роста ВВП Китая — одного из крупнейших торговых партнёров Германии. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«В 2018 году объём экспорта из Германии в КНР составил €93,1 млрд, но уже в начале 2019-го показатель сократился на 1,3%, а к августу упал на 5,1%. Поскольку азиатская республика стала меньше импортировать товары из Германии, промышленное производство крупнейшей экономики Европы начало падать», — пояснил Деев.

Более того, негативным фактором для немецких производителей стал выход Великобритании из состава Евросоюза. Как пояснил Артём Деев, на протяжении многих лет Соединённое Королевство оставалось одним из приоритетных рынков для автомобильной промышленности Германии. Вместе с тем возможное введение Лондоном торговых ограничений после брексита может угрожать немецким экспортёрам.

По словам аналитика, дополнительным ударом по немецкой промышленности стали торговые войны США. Напомним, с июня 2018 года Соединённые Штаты начали взимать пошлины с ввозимых в страну европейских товаров из стали и алюминия. При этом Дональд Трамп неоднократно угрожал ввести повышенные тарифы на импорт автомобилей из Европы.

Низкие обороты

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2019 году немецкий авторынок вырос на 5% — до 3,3 млн машин. Вместе с тем, как подсчитали эксперты компании IHS Markit, уже в январе 2020 года продажи автомобилей начали резко снижаться, а по итогам года рынок рискует сократиться до 3,19 млн машин.

Как рассказал RT директор Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин, возможные проблемы автомобильной отрасли Германии рискуют обернуться ещё более значительным падением промышленности страны.

«По итогам 2019 года экономический рост во всём Евросоюзе составил порядка 1%. Фактически мы наблюдаем стагнацию, в результате которой в Италии, Испании, Франции, а также в странах Центральной и Восточной Европы происходит падение спроса на немецкую продукцию», — добавил Квашин.

Помимо замедления экономики Европы негативное влияние на автомобильную отрасль Германии будет оказывать общее падение глобального авторынка. По данным консалтинговой компании LMC Automotive, в 2019 году продажи легковых транспортных средств в мире сократились на 4,4%. При этом аналитики международного рейтингового агентства Fitch прогнозируют ухудшение динамики в ближайшее время.

«Мы не видим особых оснований ожидать восстановления глобального авторынка в 2020 году. В результате автомобильная отрасль продолжит негативно влиять на мировое производство и экономики стран с высокой долей этого сектора в ВВП, например, Германии» — утверждает главный экономист агентства Fitch Брайан Коултон.

Эффект домино

По словам Юрия Квашина, в 2019 году немецкая экономика оказалась на грани рецессии и выросла только на 0,6%. По словам эксперта, падения ВВП не произошло за счёт роста сферы услуг. Так, в настоящий момент стабильную динамику по-прежнему демонстрируют такие отрасли, как транспорт, сектор информационных технологий и финансовые услуги.

«Развитие сферы услуг помогает компенсировать падение в области промышленного производства. Тем не менее, по нашим прогнозам, в 2020 году темпы роста немецкой экономики будут оставаться слабыми», — добавил Квашнин.

Вместе с тем дальнейшее ухудшение ситуации в промышленном секторе может обернуться снижением доходов немецкого бизнеса и бюджета страны. Как полагает Артём Деев, в результате Берлину будет всё сложнее оказывать финансовую помощь Италии, Греции, Португалии и другим странам ЕС.

Согласно оценке Алексея Коренева, одновременное снижение потребительского спроса рискует привести к началу полномасштабной рецессии в Германии. При этом со временем экономический спад может распространиться и на другие государства Евросоюза.

«Проблемы Германии, мощнейшей экономики ЕС, несомненно отразятся на остальной Европе. Прежде всего пострадают страны на Юге региона, как это было уже в 2008—2009 годах: Италия, Греция, Испания. Дальше рецессия может распространиться на всю Европу», — заключил эксперт.