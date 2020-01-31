Время испытаний: что ждёт Великобританию после официального выхода из Евросоюза

В 23:00 по Гринвичу 31 января (02:00 мск 1 февраля) Великобритания официально покинет Евросоюз. Процесс ратификации соглашения по брекситу официально завершил Совет ЕС 30 января. До конца 2020 года будет продолжаться переходный период, во время которого Лондон и Брюссель должны договориться о том, как будут строиться их взаимоотношения во всех сферах — от экономики до безопасности. По мнению экспертов, это будет период испытаний для правительства Бориса Джонсона и британского народа. Аналитики не исключают, что в процессе поиска новой формулы отношений с «единой Европой» возникнет масса проблем, и в Британии возрастёт число сторонников возвращения в состав Евросоюза.

31 января в 23:00 по Гринвичу (в 02:00 мск 1 февраля) Великобритания покинет «единую Европу». Ровно за день до запланированной даты Евросоюз завершил процесс ратификации соглашения по брекситу — оно было утверждено последней инстанцией — Советом ЕС.

«Совет принял в письменной форме решение о заключении соглашения о выходе», — говорится в распространённом заявлении этой структуры.

Однако процесс брексита завершается юридически, но не фактически — до 31 декабря 2020 года будет действовать так называемый переходный период. В этот период Великобритания продолжит соблюдать все обязательства и пользоваться всеми правами члена Евросоюза за исключением одного: она не будет иметь представительства и права голоса в органах власти ЕС.

За время переходного периода Британия должна заключить соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом. В этом документе будут прописаны правила взаимодействия во всех сферах — от торговой до оборонной.

Однако точная дата начала переговоров по соглашению пока не определена, позиции сторон — тоже.

«Великобритания и ЕС, согласившись на брексит и не решив, что будет после него, забежали вперёд и теперь думают, что делать дальше. Предстоят очень трудные переговоры. Не ясно, каким будет торговое соглашение, как будут регулироваться вопросы пошлин, рыболовства, виз. Словом, есть целый комплекс проблем, которые, на мой взгляд, вряд ли получится решить за год», — выразил свою точку зрения в беседе с RT заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что прогресса на переговорах быстро достичь не удастся. Она предположила, что до 1 июля 2020 года ЕС будет вынужден принять решение о продлении переходного периода для Великобритании.

Между Брюсселем и Вашингтоном

Эксперты полагают, что британцы не сразу ощутят на себе последствия выхода из Евросоюза.

«Первого февраля простые жители Великобритании никаких перемен не почувствуют, потому что не изменится ничего. Переходный период, собственно говоря, для того и был создан, чтобы смягчить последствия брексита. Свобода передвижения сохранится, никаких виз, чтобы переезжать с континента в Соединённое Королевство или наоборот, не потребуется. Цены не вырастут. Перемены не будут ощущаться, но они будут происходить, и их последствия простые британцы осознают только после окончания переходного периода», — пояснила RT старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

Борис Джонсон

Reuters

© Henry Nicholls

Переходный период станет большим испытанием для правительства Бориса Джонсона, предупреждают эксперты. Кабинету министров придётся не просто вести трудные переговоры с Брюсселем, но и доказывать британскому народу, что титанические усилия, приложенные для заключения сделки по брекситу, не пропали даром. Он должен продемонстрировать, что в Великобритании после выхода из ЕС будет лучше, чем до него, считают аналитики.

Также по теме Выход за границы: Тони Блэр предупредил о «катастрофических» последствиях брексита для Великобритании Брексит может привести к «катастрофическим» последствиям для Великобритании. Об этом в своей статье для издания The Guardian пишет...

Министр по брекситу Стивен Баркли в интервью BBC заявил, что «теперь мы сможем установить свои собственные высокие стандарты, в том числе в сфере соблюдения прав трудящихся, охраны окружающей среды и оказании государственной помощи». При этом он попытался успокоить британцев, боящихся негативных последствий брексита, добавив, что правительство Джонсона будет весьма осторожно подходить к вопросу изменений действующих законов и правил.

«Мы не станем их менять только для того, чтобы отличаться (от ЕС. — RT)», — сказал он.

Но, как считает Годованюк, вряд ли Лондону удастся полностью «застраховать» британцев от негативных последствий брексита.

«Слишком многое придётся начинать с нуля. Кроме того, параллельно Великобритания будет вести переговоры о торговом соглашении с третьими странами, в частности с США. Об этом говорил Джонсон. И наверняка возникнут сложности с определением приоритетов», — полагает эксперт.

Она обращает внимание на тот факт, что соглашение о свободной торговле с Вашингтоном будет предполагать переход на стандарты США на территории Великобритании, а стандарты ЕС и Соединённых Штатов сильно отличаются.

«Британцам предстоит выбирать, какие экономические связи для них важнее — с США или с Евросоюзом. Это очень неприятный выбор, который многие в стране делать не хотели бы», — считает Годованюк.

При этом промедление с выбором может быть весьма опасным. Эксперт предупреждает, что период неопределённости всегда чреват какими-то потерями и экономическими издержками.

«Может быть сокращение темпов экономического роста, по крайней мере в ближайшей перспективе», — прогнозирует она.

Можно ли вернуться назад

Эксперты обращают внимание и на то, что в переходный период неминуемо обострится проблема территориальной целостности государства. Шотландия продолжает настаивать на проведении референдума о независимости, но Джонсон выступил категорически против организации плебисцита в автономии.

В Великобритании по прежнему много сторонников сохранения в составе ЕС

Reuters

© Henry Nicholls

«Однако это не значит, что шотландцы откажутся от идеи независимости. Я полагаю, что наоборот, стремление отделиться от Великобритании в переходный период усилится. Проблем, сопутствующих выходу из ЕС, обнаружится масса. Например, возникнет вопрос, что делать с иностранной рабочей силой? Без трудовых мигрантов из Евросоюза экономика страны не обойдётся. Но как теперь регулировать их численность? Какие налоги они должны платить? Естественно, у Эдинбурга окрепнет желание отделиться, чтобы всё оставалось таким, как есть», — говорит Владимир Швейцер.

Кира Годованюк полагает, что Джонсон будет бороться с шотландским сепаратизмом путём предоставления автономии дополнительных полномочий и увеличения финансирования регионов. Но, по мнению Швейцера, главным фактором, удерживающим Великобританию от распада, станет позиция Евросоюза.

«Как бы ни хотелось многим шотландцам вернуться в ЕС, «единая Европа» просто так не готова взять и принять в свои ряды нового члена. Одно последствие брексита несомненно: Евросоюз будет теперь очень внимательно присматриваться к каждой стране, которая просится в его состав», — считает Швейцер.

Тем не менее эксперты не исключают, что в ближайшее время идея вернуться в Евросоюз приобретёт популярность и в Англии.

Также по теме «Готовы пойти на разрыв»: сможет ли Шотландия провести новый референдум о независимости Правительство Шотландии не намерено отказываться от идеи проведения нового референдума о независимости от Соединённого Королевства. Об...

«ЕС был бы рад, если бы Великобритания вернулась. Законодательных препятствий для этого нет. Другое дело, что процесс возвращения в Евросоюз будет почти таким же долгим, как и выход из него», — говорит Годованюк.

В свою очередь, Владимир Швейцер полагает, что в борьбе противников и сторонников выхода из Евросоюза последние всё равно победят.

«Идея брексита не возникла ниоткуда, она имеет глубокие корни в британском обществе. Великобритания всегда ощущала себя в ЕС несколько чужой. Проблем, которые разделяли её с остальным Евросоюзом, было больше чем достаточно. Поэтому британцы и проголосовали за брексит. Не в их характере отказываться от принятого решения. Этот народ очень упрям», — считает он.

Швейцер также обращает внимание на позицию США, которая, объективно, будет играть на разрыв связей между Великобританией и Евросоюзом.

«Америка никогда не занимала антиевропейскую позицию до тех пор, пока в Белый дом не пришёл Дональд Трамп. Он — сторонник брексита и усиления связей Великобритании и США. Если Трамп победит на президентских выборах в ноябре 2020 года, а это вполне вероятно, британские противники возвращения в Евросоюз получат мощную поддержку из Вашингтона», — спрогнозировал эксперт.