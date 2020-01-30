Совет ЕС утвердил соглашение об условиях брексита

Совет Евросоюза утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества, информирует пресс-служба. Таким образом, процесс ратификации сделки со стороны Брюсселя завершён.

«Совет принял в письменной форме решение о заключении соглашения о выходе», — говорится в распространённом заявлении.

Как отмечается, соглашение о брексите вступит в силу 31 января в полночь по центральноевропейскому времени.

С этого момента Соединённое Королевство больше не будет членом ЕС, пояснили в Совете.

Накануне Европарламент одобрил соглашение.

В конце января документ был подписан главой Европейского совета Шарлем Мишелем, руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьером Британии Борисом Джонсоном.

До этого проект был одобрен британским парламентом, получил королевскую санкцию и стал законом.