Совет ЕС утвердил соглашение об условиях брексита

Короткая ссылка
Совет Евросоюза утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества, информирует пресс-служба. Таким образом, процесс ратификации сделки со стороны Брюсселя завершён.
Совет ЕС утвердил соглашение об условиях брексита
  • © Han Yan/XinHua
  • globallookpress.com

«Совет принял в письменной форме решение о заключении соглашения о выходе», — говорится в распространённом заявлении.

Как отмечается, соглашение о брексите вступит в силу 31 января в полночь по центральноевропейскому времени.

С этого момента Соединённое Королевство больше не будет членом ЕС, пояснили в Совете.

Накануне Европарламент одобрил соглашение.

В конце января документ был подписан главой Европейского совета Шарлем Мишелем, руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьером Британии Борисом Джонсоном.

До этого проект был одобрен британским парламентом, получил королевскую санкцию и стал законом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить