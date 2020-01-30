Совет ЕС утвердил соглашение об условиях брексита
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«Совет принял в письменной форме решение о заключении соглашения о выходе», — говорится в распространённом заявлении.
Как отмечается, соглашение о брексите вступит в силу 31 января в полночь по центральноевропейскому времени.
С этого момента Соединённое Королевство больше не будет членом ЕС, пояснили в Совете.
Накануне Европарламент одобрил соглашение.
В конце января документ был подписан главой Европейского совета Шарлем Мишелем, руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьером Британии Борисом Джонсоном.
До этого проект был одобрен британским парламентом, получил королевскую санкцию и стал законом.