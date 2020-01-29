Европарламент одобрил соглашение о выходе Британии из ЕС
- Reuters
Сообщается, что «за» проголосовал 621 депутат, «против» — 49.
Ранее документ был подписан главой Европейского совета Шарлем Мишелем, руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьером Британии Борисом Джонсоном.
До этого законопроект об условиях брексита был одобрен британским парламентом, получил королевскую санкцию и стал законом.
Брексит намечен на 31 января. Затем начнётся переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.