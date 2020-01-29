Европарламент одобрил соглашение о выходе Британии из ЕС

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передаёт Sky News.

Сообщается, что «за» проголосовал 621 депутат, «против» — 49.

Ранее документ был подписан главой Европейского совета Шарлем Мишелем, руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьером Британии Борисом Джонсоном.

До этого законопроект об условиях брексита был одобрен британским парламентом, получил королевскую санкцию и стал законом.

Брексит намечен на 31 января. Затем начнётся переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.