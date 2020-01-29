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Европарламент одобрил соглашение о выходе Британии из ЕС

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Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передаёт Sky News.
Европарламент одобрил соглашение о выходе Британии из ЕС
  • Reuters

Сообщается, что «за» проголосовал 621 депутат, «против» — 49. 

Ранее документ был подписан главой Европейского совета Шарлем Мишелем, руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьером Британии Борисом Джонсоном.

До этого законопроект об условиях брексита был одобрен британским парламентом, получил королевскую санкцию и стал законом.

Брексит намечен на 31 января. Затем начнётся переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.

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