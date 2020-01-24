Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о брексите

Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Европейского союза.

Об этом Мишель написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня (24 января. — RT) я вместе с Урсулой фон дер Ляйен подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Некоторые вещи неизбежно поменяются, однако наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнёры и союзники», — указал он.

Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen



Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies.



Hâte d’écrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS — Charles Michel (@eucopresident) 24 января 2020 г.

Ранее королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза, после чего документ обрёл статус закона. До этого он был утверждён палатой лордов британского парламента.

В декабре 2019 года постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что Москва считает брексит внутренним делом Евросоюза.

Ожидается, что выход Британии из ЕС произойдёт 31 января. После этого начнётся переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.