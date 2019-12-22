Постпред России при ЕС пояснил позицию Москвы относительно брекcита

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Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что Москва считает брексит внутренним делом Евросоюза.
Постпред России при ЕС пояснил позицию Москвы относительно брекcита
  • globallookpress.com

«Россия — не за и не против. Это не наш вопрос. Понятно, что брексит изменит расстановку сил. Насколько мучителен был этот процесс до сих пор, видели все невооружённым глазом», — приводит Интерфакс его слова.

Чижов также отметил, что в случае выхода Великобритании из ЕС не стоит ожидать резких положительных перемен в отношениях Москвы и Лондона.

«И надо понимать: брексит — это их проблема, не наша. Плюс если кто-то питает иллюзии, что с уходом Великобритании остальные государства-члены сразу возьмут и отменят санкции или что мы с Великобританией наутро заживём как лучшие друзья, то это лишь иллюзии и только», — заявил российский дипломат.

20 декабря Sky News передавал, что парламент Великобритании поддержал законопроект по брекситу во втором чтении.

Британский премьер-миниcтр Борис Джонсон пообещал, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января 2020 года.

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