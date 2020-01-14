Джонсон выступил против референдума о независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения референдума о независимости Шотландии.

Соответствующую позицию он выразил в письме, которое было направлено первому министру Шотландии Николе Стерджен, а также опубликовано на странице Джонсона в Twitter.

«Вы и ваш предшественник дали личное обещание, что референдум 2014 года станет единственным голосованием за поколение. Народ Шотландии убедительно проголосовал за сохранение единого Соединённого Королевства, и правительства Великобритании и Шотландии обязались уважать результаты (голосования. — RT)», — говорится в письме.

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.



Let's make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK 🇬🇧 pic.twitter.com/JjQp3X2J2n — Boris Johnson (@BorisJohnson) 14 января 2020 г.

В ноябре 2019 года Джонсон заявил, что не позволит провести очередной референдум о независимости Шотландии, на чём настаивает руководство региона.

Подробнее по теме — в материале RT.