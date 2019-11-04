Побег от брексита: сможет ли Шотландия добиться проведения второго референдума о независимости

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что не позволит провести очередной референдум о независимости Шотландии, на чём настаивает руководство региона. Глава правительства автономии Никола Стёрджен раскритиковала Джонсона, отметив, что собирается подать запрос на организацию плебисцита через несколько дней после внеочередных выборов, которые намечены на 12 декабря. Эксперты отмечают, что для проведения голосования по вопросу независимости Эдинбургу необходимо разрешение Лондона. Однако, по мнению аналитиков, политические силы в британском парламенте осознают, что вероятность отделения Шотландии весьма велика, и не дадут своё согласие, даже если консерваторы потеряют контроль над палатой общин.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не допустит проведения нового референдума о независимости Шотландии. Об этом он сказал 3 ноября в интервью телеканалу Sky News.

Отвечая на вопрос ведущей программы, даст ли он зелёный свет на проведение такого референдума, Джонсон ответил однозначным отказом.

«Нет, я не хочу, чтобы он состоялся. И не вижу оснований действовать вопреки данной гарантии», — заявил политик.

По его словам, народ Великобритании «не считает, что референдумы как-то очень сильно способствуют гармонии».

«Был уже референдум — в 2014 году. Британцам, шотландцам в 2014 году его преподнесли как событие, которое на веку может произойти лишь однажды», — добавил премьер-министр.

.@SophyRidgeSky asks Boris Johnson four times if he will rule out granting a second referendum on Scottish independence.



Follow #Ridge live here: https://t.co/K4ToiVYIHkpic.twitter.com/VoL7kETD2i — Ridge on Sunday (@RidgeOnSunday) November 3, 2019

Напомним, что референдум о независимости Шотландии уже проходил 18 сентября 2014 года. Тогда 55,3% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. 44,7% поддержали независимость.

Брексит меняет всё

Слова Бориса Джонсона в эфире того же телеканала раскритиковала премьер-министр Шотландии Никола Стёрджен. По её словам, Джонсон препятствует демократическому волеизъявлению шотландцев.

Политик отметила, что если возглавляемая ею Шотландская национальная партия (SNP) добьётся успеха на запланированных на 12 декабря досрочных выборах в парламент Великобритании, то Лондону будет трудно противостоять стремлению шотландцев самим решать свою судьбу.

«Все в Шотландии знают, что повторный референдум по вопросу независимости состоится, а победа SNP на предстоящих выборах ясно укажет на то, что мы хотим сами определять своё будущее, а не позволять Борису Джонсону и дальше навязывать нам тот или иной путь, — заявила Стёрджен. — Если на этих выборах победит SNP, то стремление любого политика в Вестминстере помешать проведению референдума о независимости будет расцениваться как стремление проигнорировать демократическую волю шотландского народа. Не думаю, что кто-либо из политиков в Вестминстере захочет остаться при такой позиции».

First Minister @NicolaSturgeon says it would be unsustainable for Westminster leaders to oppose holding a Scottish independence referendum if the SNP succeed in the general election.



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Накануне шотландский премьер приняла участие в многотысячном марше сторонников независимости Шотландии в Глазго. Как отмечает газета The Herald, обращаясь к манифестантам, она назвала предстоящие выборы в британский парламент «самым важным» голосованием в их жизни.

Никола Стёрджен

Reuters

© Russell Cheyne

После того, как на референдуме о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году большинство населения Соединённого Королевства проголосовало за брексит, руководство Шотландии стало всё более активно высказываться за проведение нового плебисцита по вопросу независимости.

Дело в том, что на референдуме по брекситу большая часть шотландцев, в отличие от своих соотечественников в Англии, выступила против выхода из ЕС. Это дало правительству в Эдинбурге основания заявлять, что Шотландия покидает ЕС вопреки собственной воле, а выход из Великобритании позволит сохранить регион в составе Евросоюза.

Ободряли шотландских националистов и результаты социологических опросов. На фоне затягивающегося брексита всё больше жителей Шотландии стали выступать за выход из состава Великобритании. Так, опрос общественного мнения, проведённый компанией Panelbase по заказу газеты The Sunday Times Scotland в октябре, продемонстрировал, что доля сторонников независимости достигла 50%.

При выборе между независимостью и брекситом без сделки доля желающих отделиться возрастала до 54%. Поддерживает проведение референдума о независимости Шотландии и около половины населения Великобритании в целом.

«Сейчас впервые за независимость готовы проголосовать больше людей, чем против неё. Это связано с брекситом и его последствиями, — заявила в беседе с RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина. — Для шотландцев более важны социальная стабильность и общий рынок ЕС, нежели рынок Соединённого Королевства. Не будем забывать, что в 1707 году шотландские элиты подписали унию с Англией именно для того, чтобы поучаствовать в процессе освоения мира и получить экономические выгоды. Сейчас у них нет уверенности, что Шотландия получит ту самую прибыль, которую она может получить, будучи частью общеевропейского рынка».

Право Лондона

В середине октября Никола Стёрджен заявила, что в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии она через несколько дней после выборов в парламент направит британскому правительству запрос на проведение референдума о независимости. При этом, как отмечает BBC, Стёрджен рассчитывает на поддержку лидера Лейбористкой партии Джереми Корбина по этому вопросу, если он станет премьер-министром.

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Сам Корбин не выражал заинтересованности в проведении референдума о шотландской независимости в первое время после своего возможного прихода к власти.

В эфире Sky News член «теневого правительства» Лейбористской партии Ребекка Лонг-Бейли заявила, что лейбористы готовы пойти на референдум только после новых выборов в шотландский парламент, то есть не ранее 2021 года.

«Мы заявили по сути следующее: если после очередных выборов в парламент Шотландии её правительство решит, что нужен повторный референдум и организует у себя соответствующий законодательный процесс, то со стороны нашего правительства никаких преград не последует», — подчеркнула Лонг-Бейли.

В 1998 году Британский парламент принял Акт о Шотландии. Этот закон наделил когда-то независимое королевство, ставшее частью Великобритании в 1707 году, автономией и правом на создание собственного парламента и правительства. Однако права самостоятельно проводить референдумы о независимости шотландцы не получили — этот вопрос остался в сфере полномочий Лондона.

Право принять закон об организации референдума о независимости Эдинбург может на временной основе получить у британского парламента.

Борис Джонсон

Reuters

© Aaron Chown/Pool

По словам Натальи Ерёминой, вопрос о проведении голосования о независимости Шотландии находится в руках премьера, то есть Бориса Джонсона. И позволить провести плебисцит британское правительство может только при одном условии: если будет уверено, что большинство проголосует за то, чтобы остаться в Соединённом Королевстве. Так было в 2014-м году, когда Дэвид Кэмерон разрешил провести референдум, и большинство действительно высказалось против независимости. Однако сейчас у Джонсона такой уверенности нет.

«Премьер не хочет развала Великобритании и понимает, что как раз сейчас это возможно. Безусловно, он не даст права на проведение референдума», — считает Ерёмина.

По словам директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, большая часть британских политических сил, в том числе большинство в правящей Консервативной партии, не поддерживают стремление шотландцев к независимости.

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По его словам, ситуацию не изменит даже приход к власти оппозиционной Лейбористской партии.

«Даже если большинство получат лейбористы, что маловероятно, они тоже вряд ли предоставят Шотландии полный суверенитет, потому что они никогда в своей политической повестке об этом не говорили, — заявил RT Фельдман. — В рамках торга Шотландия может добиться преференций и больших свобод от Лондона. В этом SNP и лейбористы могут договориться. Но это будет не полное отделение, а просто расширение прав».

Напомним, что ранее нечто подобное предлагал бывший лейбористский премьер-министр Гордон Браун. В 2017 году он в противовес требованиям о проведении нового референдума выдвинул идею наделить шотландское правительство новыми полномочиями, включая возможность заключать международные договоры. Также, по мнению Брауна, центральное правительство могло бы направить в Эдинбург £800 млн — часть суммы, которую до этого Лондон ежегодно перечислял в общую казну ЕС.

Неполный выход

Выступая на партийной конференции Шотландской национальной партии в Абердине 15 октября Никола Стёрджен заявила, что будет добиваться проведения референдума о независимости в соответствии с законами Соединённого Королевства в 2020-м году. По её словам, это необходимо для того, чтобы волеизъявление было признано международным сообществом. Это заявление британские СМИ интерпретировали как нежелание шотландского правительства идти по пути Каталонии и проводить неконституционный референдум.

Тем не менее в Шотландии раздаются призывы провести референдум, даже если Лондон не даст на него «добро».

Заседание парламента Шотландии

AFP

© ANDREW MILLIGAN / POOL

В июле бывший министр юстиции в правительстве Шотландии Кенни Макаскил заявил, что если Вестминстер не одобрит проведение референдума о независимости Шотландии, то Эдинбург всё равно должен провести такое волеизъявление, даже если оно будет иметь консультативный статус.

Как считает Ерёмина, Шотландская национальная партия будет воздерживаться от радикальных шагов в вопросе достижение независимости. Для SNP, отмечает она, важно провести референдум о независимости так, чтобы его приняли все страны ЕС, в том числе напуганная каталонским референдумом о независимости Испания. А для этого нужно, чтобы все действия были в рамках закона, отметила аналитик.

«Если власти Шотландии захотят всё же провести референдум вопреки воле Лондона, то британские власти назовут его нелегитимным. В результате референдум не будет признан международным сообществом», — полагает эксперт.

Фельдман, в свою очередь, не исключает, что шотландские власти могут провести консультативный референдум, для которого не требуется разрешения Лондона.

«Если это произойдёт сейчас, то, скорее всего, шотландский народ действительно проголосует за выход из Соединённого Королевства. Но самого выхода не произойдёт. Результаты референдума будут использоваться для давления на Лондон, чтобы выбить какие-то материальные преференции, которые помогут смягчить для Шотландии негативный эффект от выхода Великобритании из ЕС. Таким образом удастся уладить экономические вопросы», — считает эксперт.