«Далеко зашли в стремлении обрести самоидентичность»: к чему могут привести возобновившиеся протесты в Барселоне

Около 80 тыс. сторонников территориальной целости Испании вышли на митинг за единство страны. Параллельно протестную акцию устроили сторонники независимости Каталонии, которые уже почти две недели организуют демонстрации численностью до полумиллиона человек. Волнения в Испании были вызваны решением Верховного суда страны приговорить к тюремным срокам бывших чиновников автономии за организацию референдума о независимости. Мнения аналитиков по вопросу о судьбе протестного движения в Каталонии разделились. Одни считают, что оно постепенно сходит на нет, в то время как другие полагают, что через какое-то время они вспыхнут с новой силой, поскольку испанские власти не решают проблемы, волнующие население региона.

Два года назад, 27 октября 2017 года, парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. Этому предшествовал референдум, который был признан властями королевства незаконным. В итоге отделиться региону не удалось — организаторы плебисцита получили серьёзные тюремные сроки — от 9 до 13 лет лишения свободы.

27 октября 2019 года в Барселоне тысячи сторонников единства страны организовали митинг, выступая за территориальную целостность Испании. По данным правоохранительных органов, в мероприятии участвовали 80 тыс. человек. Организатором акции стала ассоциация «Каталонское гражданское общество», сообщает испанская газета El Pais.

Параллельно с этой демонстрацией в Барселоне устроили протестную акцию и сторонники независимости Каталонии. Соответствующий митинг организовали «Комитеты в защиту республики». Напомним, что демонстрации именно этого движения нередко перерастают в беспорядки.

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Накануне активисты этой организации также вступили в стычки с полицией.

«В субботу вечером в Барселоне многотысячная демонстрация сторонников независимости Каталонии обернулась столкновением правоохранителей и отдельных воинственно настроенных элементов у здания местного полицейского управления», — пишут журналисты The Guardian.

В ответ полиция вынуждена была применить силу против демонстрантов.

Ранее центр города «был парализован из-за 350-тысячного митинга сторонников независимости, который прошёл в преимущественно мирной обстановке». Однако уже вечером ситуация изменилась.

«Около 19:30 у полицейского управления начала собираться ещё одна толпа. Когда её численность, по оценкам полиции, достигла примерно 10 тыс человек, кадры видеозаписи зафиксировали, как со стороны протестующих в полицейских полетели бутылки, мячи и резиновые пули», — говорится в публикации.

Отмечается также, что у полицейского управления стражи правопорядка «с оружием и щитами», задействовав 20 фургонов, предприняли попытку разогнать толпу, разделив её на две части вдоль улицы.

По данным испанского издания El Pais, в результате беспорядков ночью в Барселоне пострадали 44 человека.

Напомним, что волна протестных выступлений в Испании началась после того, как 14 октября испанский Верховный суд приговорил к тюремным срокам и штрафам 12 бывших чиновников и общественных деятелей, признанных виновными в причастности к организации референдума о независимости 2017 года.

Демонстранты, выступающие за независимость Каталонии, на акции протеста в Барселоне с призывом освободить бывших руководителей автономии, 26 октября 2019 года

Reuters

© Albert Gea

18 октября на улицы Барселоны вышли более 500 тыс. человек, часть которых прибыли из других городов автономии.

26 октября подавляющее большинство мэров Каталонии (814 из 947) подписали документ, который призывает освободить бывших руководителей Каталонии и предоставить автономии права на самоопределение. Глава правительства автономного сообщества Ким Торра поблагодарил их за приверженность «борьбе за свободы», но предупредил, что «самоопределение не вернёт», сообщает El Pais.

Как отмечает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Константин Воронов, намерения каталонцев отделиться от Испании более чем серьёзны.

«Жители Каталонии далеко зашли в своём стремлении обрести самоидентичность. На мобилизацию этих настроений в значительной степени повлиял экономический кризис, а также его негативные для автономии последствия», — заявил эксперт в интервью RT.

По словам Воронова, большая часть ВВП страны приходится на Каталонию, однако центральные власти «обкрадывают» автономию.

«Каталонцы обоснованно считают, что так быть не должно, и их аргументы подтверждаются фактами. Кроме того, жители Каталонии небезосновательно полагают, что их язык ущемляют», — пояснил аналитик.

«Отмежеваться от действий протестующих»

Как отмечают эксперты, каталонские власти до сих пор не определились, как им реагировать на начавшуюся волну протестов.

По данным El Pais, в то время как глава правительства Каталонии Ким Торра проводил марши протеста и призывал начать расследование действий испанской полиции во время инцидентов, его советник по внутренним делам Микель Бух поддержал меры региональной полиции Моссос, формально подчиняющейся главе Каталонии, но по факту действующей согласно инструкциям испанского МВД.

Неоднозначно повёл себя Торра и когда волнения только начинались. 14 октября он поддержал протестующих и выступил за амнистию осуждённых организаторов референдума 2017 года.

Однако уже спустя два дня во время своего телеобращения осудил столкновения протестующих с полицией.

«Движение за независимость не является насильственным и не должно попадать в ловушки или поддаваться на провокации. Независимость — это созидание, а не разрушение. Она не направлена против кого-то, она на пользу всем. Поэтому я прошу сохранять спокойствие, быть решительными, корректными и не прибегать к насильственным методам», — заявил политик.

Глава правительства Каталонии Ким Торра

Reuters

© Albert Gea

По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Екатерины Черкасовой, Ким Торра поддерживал массовые волнения в поддержку политзаключенных, но осудил митингующих, как только они прибегли к насильственным действиям, потому что «захотел отмежеваться от действий протестующих, дискредитирующих, как он считает, национальное каталонское движение».

«В Каталонии много лет все протестные выступления носили исключительно мирный характер — митингующие гордились этим и говорили, что они отстаивают свою идею исключительно демократическими методами. Сейчас мы видим, что ситуация изменилась и леворадикальная молодёжь в масках и чёрных костюмах прибегла к насилию», — отметила аналитик.

Черкасова также добавила, что в Каталонии политическая ситуация «крайне нестабильна».

«Среди властей Каталонии нет единства. Автономное правительство сформировано совершенно различными политическими силами. Это и сторонники Пучдемона, и Левые республиканцы Каталонии, и леворадикальная партия «Кандидатура народного единства». Эти политические силы преследуют различные цели, а объединяет их лишь идея независимости, но не более того. И это объясняет неустойчивость каталонского правительства», — пояснила эксперт.

В свою очередь, Константин Воронов не исключает, что ситуация в Каталонии может измениться.

«Сепаратисты могут укрепиться, усилить свои позиции вокруг центрального ядра, как только центр даст слабину», — заявил аналитик.

«Продолжат маневрировать»

Ещё после первой волны митингов 18 октября лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес призвал протестующих в Барселоне избегать насилия.

«Право на проведение манифестаций должно применяться в абсолютно мирной форме», — цитирует его El Pais.

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При этом Санчес подчеркнул, что виновные в противоправных действиях в Барселоне будут наказаны.

Вопрос о компромиссе испанских властей и правительства Каталонии Черкасова называет «сложным». По её словам, для того чтобы руководство Испании смогло предпринять какие-то действия в этом отношении, Мадриду «необходимо иметь ответственное и стабильное правительство».

«Санчес является лишь исполняющим обязанности главы правительства меньшинства, которое не пользовалось доверием конгресса депутатов и было распущено. Поэтому в Испании и назначили новые выборы. В ситуации, в которой Санчес находится в данный момент, он не может сделать ничего значительного по каталонской проблеме, поскольку не пользуется поддержкой парламента», — пояснила эксперт.

По её словам, принимать какие-либо решения по каталонской проблеме испанские власти смогут только после того, как будет сформировано новое правительство.

По мнению Константина Воронова, официальный Мадрид «продолжит маневрировать» в вопросе решения каталонской проблемы.

«Мадрид будет метаться между применением дозированной силы против протестующих, чтобы напугать население и заставить не принимать участие в протестных мероприятиях, и уговорами на таких площадках, как ОБСЕ», — считает аналитик.

Лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес

Reuters

© Sergio Perez

«Идеи сепаратизма распространяются по Европе»

Эксперты по-разному оценивают перспективы развития ситуации в Каталонии.

Так, Екатерина Черкасова считает, что «накал мобилизации неуклонно будет сходить на нет».

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«Ситуация имеет тенденцию к затуханию. Когда был вынесен приговор лидерам сепаратистов, по данным организаторов было полмиллиона, а сейчас 300 тысяч. Если сравнить масштаб нынешних протестов с подобными акциями 2014 и 2017 годов, когда демонстрации в Барселоне и Каталонии собирали более миллиона человек, то станет понятно, что нынешние волнения по численности протестующих намного меньше», — заявила эксперт.

Черкасова подчеркнула, что предстоящие в Испании всеобщие парламентские выборы, назначенные на 10 ноября, «переключат внимание населения от таких протестных движений к непосредственно избирательной кампании».

«На пике мобилизации должны быть либо какие-то совершенно очевидные результаты, либо волна сходит на нет, поскольку результатов нет и не ожидается. Уже сейчас понятно, что никакие уличные протесты не приведут к отмене решения Верховного суда Испании — эти люди находятся в заключении и будут отбывать его согласно закону», — отметила аналитик.

Барселона

Reuters

© Albert Gea

При этом Черкасова предположила, что факты насилия со стороны протестантов в Барселоне свидетельствуют о попытке «радикально настроенной молодёжи» в очередной раз «реанимировать протестное движение».

«Часть активистов, которая, совершенно очевидно, боролась с органами правопорядка, будет нести уголовную ответственность», — сообщила эксперт.

Однако, по мнению Константина Воронова, «идеи сепаратизма сейчас распространяются по всей Европе», а стремление народа Каталонии отделиться от Испании является частью этой тенденции, которая будет только набирать обороты.

«Даже если на данном этапе протестные акции по какой-то причине затихнут, то через некоторое время абсолютно точно будут повторяться вновь и в ещё больших масштабах, потому что испанские власти не урегулировали проблемы, волнующие каталонцев. При этом фактор национальной идентичности каталонцев усиливается в условиях социально-экономического кризиса и ослабления интеграционных процессов в ЕС», — спрогнозировал аналитик, добавив, что европейские страны «глобально столкнутся» с проблемой национализма и сепаратизма уже в ближайшем будущем.