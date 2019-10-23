Власти Каталонии пообещали расследовать действия полиции при протестах

Советник внутренних дел Каталонии Микель Бук заявил о намерении расследовать действия сотрудников правоохранительных органов, а именно каталонской полиции Mossos de Esquadra, во время беспорядков в Барселоне.

Об этом информирует El Pais.

Также он выразил сожаление в связи с получением журналистами ранений в ходе освещения протестных акций.

По его словам, за последние десять лет за злоупотребление служебным положением к ответственности были привлечены 514 полицейских.

Ранее стало известно, что в Барселоне за неделю протестных акций с 14 по 20 октября за медицинской помощью обратились 593 человека.

22 октября сообщалось, что, по предварительным оценкам властей Барселоны, ущерб, нанесённый беспорядками, может составить €2,7 млн.

Подробности — в материале RT.