Власти Каталонии пообещали расследовать действия полиции при протестах
- Reuters
Об этом информирует El Pais.
Также он выразил сожаление в связи с получением журналистами ранений в ходе освещения протестных акций.
По его словам, за последние десять лет за злоупотребление служебным положением к ответственности были привлечены 514 полицейских.
Ранее стало известно, что в Барселоне за неделю протестных акций с 14 по 20 октября за медицинской помощью обратились 593 человека.
22 октября сообщалось, что, по предварительным оценкам властей Барселоны, ущерб, нанесённый беспорядками, может составить €2,7 млн.
Подробности — в материале RT.