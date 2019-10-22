Ущерб от протестных акций в Барселоне может составить €2,7 млн

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По предварительным оценкам властей Барселоны, ущерб от протестных акций может составить €2,7 млн, пишет El Pais.
Ущерб от протестных акций в Барселоне может составить €2,7 млн
  • © Reuters

Отмечается, что данная сумма включает стоимость восстановления повреждённых контейнеров, уличной инфраструктуры, автомобилей, мотоциклов, домов и ресторанов.

Ещё в €500 тысяч оценивают свои убытки владельцы отелей.

Ранее сообщалось, что в Каталонии в ходе протестных акций, продолжающихся в городах автономии на протяжении недели, пострадали 289 человек, ещё 199 участников беспорядков были задержаны.

Массовые протесты в Барселоне начались после вынесения приговора каталонским политикам по делу о проведении референдума о независимости в 2017 году.

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