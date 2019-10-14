В Испании суд вынес приговоры 12 каталонским политикам

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Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам, обвиняемым в причастности к проведению незаконного референдума о независимости Каталонии и провозглашении независимости местным парламентом в 2017 году. 
В Испании суд вынес приговоры 12 каталонским политикам
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Об этом, как передаёт РИА Новости, говорится в решении суда. 

В том числе зампредседателя женералитета Каталонии Ориол Жункерас приговорён к 13 годам лишения свободы, экс-советники правительства региона Рауль Ромева, Жорди Туруль и Долорс Басса осуждены на 12 лет заключения. Жункераса, Ромеву, Туруля и Бассу признали виновными в организации мятежа и растрате госсредств.

Бывшего спикера парламента Каталонии Карме Форкадель приговорили к 11,5 года лишения свободы. Бывшие советники правительства Каталонии Жоаким Форн и Жозеп Руль получили по 10,5 года тюрьмы. Общественных лидеров Жорди Куишара и Жорди Санчеса осудили на девять лет лишения свободы.

Ещё ряд бывших членов правительства Каталонии приговорён к штрафу.

В ноябре 2018 года в Каталонии созвали экстренное заседание правительства из-за обвинительного заключения в отношении каталонских политиков.

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