Около 600 человек пострадали за неделю беспорядков в Барселоне
- Reuters
По её данным, четыре человека были доставлены в медучреждения в тяжёлом состоянии и ещё 51 — «с травмами меньшей тяжести».
Уточняется, что некоторые участники протестных акций обращались к медикам с подозрением на переломы.
Ранее газета El País сообщала о 289 пострадавших. По её данным, ещё 199 участников беспорядков были задержаны.
22 октября стало известно, что ущерб от протестных акций, по предварительным оценкам властей Барселоны, может составить €2,7 млн.
Подробнее о ситуации — в материале RT.