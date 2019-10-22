Около 600 человек пострадали за неделю беспорядков в Барселоне

В Барселоне за неделю протестных акций с 14 по 20 октября за медицинской помощью обратились 593 человека. Об этом сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на данные представителей местных врачей.

По её данным, четыре человека были доставлены в медучреждения в тяжёлом состоянии и ещё 51 — «с травмами меньшей тяжести».

Уточняется, что некоторые участники протестных акций обращались к медикам с подозрением на переломы.

Ранее газета El País сообщала о 289 пострадавших. По её данным, ещё 199 участников беспорядков были задержаны.

22 октября стало известно, что ущерб от протестных акций, по предварительным оценкам властей Барселоны, может составить €2,7 млн.

Подробнее о ситуации — в материале RT.