Почти 300 полицейских пострадали в ходе протестов в Каталонии

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По меньшей мере 288 сотрудников правоохранительных органов пострадали с начала протестов в Каталонии.
Почти 300 полицейских пострадали в ходе протестов в Каталонии
  • Reuters

Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.

Он также отметил, что в ходе беспорядков был нанесён урон 267 транспортным средствам правоохранительных органов.

По словам министра, за время протестов всего были задержаны 194 человека. 

Ранее полиция в Барселоне использовала резиновые пули в ходе разгона акций протеста сторонников независимости Каталонии.

19 октября сообщалось, что в ходе беспорядков в Каталонии в пятницу, 18 октября, пострадали по крайней мере 182 человека.

Подробнее по теме — в материале RT.

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