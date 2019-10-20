Почти 300 полицейских пострадали в ходе протестов в Каталонии
- Reuters
Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.
Он также отметил, что в ходе беспорядков был нанесён урон 267 транспортным средствам правоохранительных органов.
По словам министра, за время протестов всего были задержаны 194 человека.
Ранее полиция в Барселоне использовала резиновые пули в ходе разгона акций протеста сторонников независимости Каталонии.
19 октября сообщалось, что в ходе беспорядков в Каталонии в пятницу, 18 октября, пострадали по крайней мере 182 человека.
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