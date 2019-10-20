Полиция Барселоны применила резиновые пули для разгона протестующих

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Полиция в Барселоне применила спецсредства, в том числе резиновые пули, для разгона сторонников независимости Каталонии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его данным, митингующие возводят заграждения на улицах Барселоны из подручных средств. Радикально настроенные люди поджигают построенные баррикады.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов использовали резиновые пули после того, как протестующие напали на пытавшихся потушить очаги возгорания пожарных.

Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что с начала протестов в Каталонии пострадали более 200 сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, по данным El Pais, в ходе беспорядков в Каталонии в пятницу, 18 октября, пострадали по меньшей мере 182 человека, ещё 54 участника акций были задержаны..

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