В Каталонии с начала протестов пострадали более 200 полицейских

Короткая ссылка
В Каталонии более 200 сотрудников правоохранительных органов пострадали за время проведения акций протеста, начавшихся 14 октября.
В Каталонии с начала протестов пострадали более 200 полицейских
  • Reuters
  • © Albert Gea

Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

По его словам, были задержаны 128 человек, передаёт ТАСС.

Как информирует газета El Pais, 18 октября в ходе беспорядков в Каталонии пострадали 35 человек, в том числе 25 — в Барселоне.

Ранее в Барселоне акция в поддержку политиков, осуждённых за организацию референдума о независимости Каталонии в 2017 году, переросла в массовые беспорядки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить