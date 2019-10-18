В Каталонии с начала протестов пострадали более 200 полицейских

В Каталонии более 200 сотрудников правоохранительных органов пострадали за время проведения акций протеста, начавшихся 14 октября.

Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

По его словам, были задержаны 128 человек, передаёт ТАСС.

Как информирует газета El Pais, 18 октября в ходе беспорядков в Каталонии пострадали 35 человек, в том числе 25 — в Барселоне.

Ранее в Барселоне акция в поддержку политиков, осуждённых за организацию референдума о независимости Каталонии в 2017 году, переросла в массовые беспорядки.