В Каталонии с начала протестов пострадали более 200 полицейских
- Reuters
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Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.
По его словам, были задержаны 128 человек, передаёт ТАСС.
Как информирует газета El Pais, 18 октября в ходе беспорядков в Каталонии пострадали 35 человек, в том числе 25 — в Барселоне.
Ранее в Барселоне акция в поддержку политиков, осуждённых за организацию референдума о независимости Каталонии в 2017 году, переросла в массовые беспорядки.