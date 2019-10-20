В Мадриде в результате протестных акций пострадали 13 человек

В результате протестных акций в поддержку каталонских политиков в Мадриде пострадали тринадцать человек. Об этом сообщает агентство EFE.

«Тринадцать человек пострадали и один был задержан в Мадриде после марша за освобождение политических заключённых», — говорится в сообщении в Twitter.

#ÚLTIMAHORA | 13 heridos y un detenido en Madrid tras marcha por amnistía para políticos presos. pic.twitter.com/gSI79hNfOg — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 19, 2019

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Каталонии в пятницу, 18 октября, пострадали по меньшей мере 182 человека, ещё 54 участника акций были задержаны.

Полиция Барселоны также информировала, что в манифестации в поддержку независимости Каталонии в центре города приняли участие более полумиллиона человек.

Массовые волнения начались после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам, обвиняемым в причастности к проведению незаконного референдума о независимости Каталонии и провозглашении независимости местным парламентом в 2017 году.