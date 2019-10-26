В Барселоне 350 тысяч человек вышли на акцию протеста

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В Барселоне несколько сотен тысяч сторонников независимости Каталонии участвуют в протестной акции, проходящей под лозунгом «Свобода» в Барселоне. Об этом сообщает El Pais.
В Барселоне 350 тысяч человек вышли на акцию протеста
  • Reuters

По данным местных властей, в протестах участвуют 350 тыс. человек, в том числе представители 115 организаций. 

Отмечается, что протестующие призывают к освобождению политзаключённых.

Ранее советник внутренних дел Каталонии Микель Бук заявил о намерении расследовать действия сотрудников правоохранительных органов, а именно каталонской полиции Mossos de Esquadra, во время беспорядков в Барселоне.

Сообщалось, что за неделю протестных акций, с 14 по 20 октября, в Барселоне за медицинской помощью обратились почти 600 человек, а ущерб, нанесённый беспорядками, может составить €2,7 млн.

Протестные акции в Барселоне начались после того, как судом был вынесен приговор каталонским политикам по делу о проведении референдума о независимости в 2017 году.

Подробности — в материале RT.

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