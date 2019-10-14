«Могут решиться на крайние меры»: как Шотландия намерена вновь добиваться независимости от Лондона

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен направит британскому правительству запрос о проведении нового референдума о независимости региона в течение ближайших недель. По словам политика, она готова заключить союз с лейбористами, если они поддержат требование Эдинбурга о голосовании в 2020 году. В этом случае шотландская сторона выступит за организацию досрочных парламентских выборов в Соединённом Королевстве, на чём настаивает лидер лейбористов Джереми Корбин. Эксперты напоминают, что британская оппозиция, как и тори, не приветствует идею отделения северной автономии. Тем не менее аналитики отмечают, что в Шотландии продолжат нарастать сепаратистские настроения, которые значительно усилились после референдума о брексите.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен намерена направить в Лондон официальный запрос о проведении повторного референдума о шотландской независимости в ближайшее время. Как заявила политик в интервью BBC, она «очень скоро, в течение нескольких недель» планирует это осуществить в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии.

«Но мы пока не знаем, кто будет занимать пост премьер-министра. Ситуация очень нестабильная. Поэтому я решила подготовить всё с нашей стороны, и именно этим мы и займёмся», — сообщила Стёрджен.

Акт о Шотландии британский парламент принял в 1998 году. Этот закон наделил Шотландию правом иметь собственный парламент и правительство, которые могут принимать законы регионального значения и регулировать порядок сбора налогов. Согласно 30-му разделу Акта, британский кабмин может предоставить Шотландии возможность провести референдум о независимости.

Нестабильность переходного периода

Как отмечают эксперты, говоря о нестабильности, лидер Шотландии имела в виду ситуацию вокруг брексита и неспособность правящей Консервативной партии выработать приемлемое для всех сторон соглашение с Евросоюзом.

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Напомним: Великобритания должна выйти из состава ЕС уже 31 октября. Изначально брексит должен был состояться ещё 29 марта, но Лондону пришлось просить отсрочку у Брюсселя в надежде заключить с европейскими партнёрами сделку, которая позволила бы снизить издержки от брексита для британской экономики. Сложности, связанные с реализацией «развода» Лондона и Брюсселя, уже стоили поста премьер-министру Терезе Мэй.

Однако и её преемник Борис Джонсон пока не демонстрирует значительных успехов в переговорах по условиям выхода. Политик настаивает на «жёстком» брексите в том случае, если Лондон не сможет найти новый компромисс с ЕС до конца текущего месяца. Однако многие однопартийцы Джонсона считают, что в этом случае Лондон должен будет попросить у Брюсселя ещё одну отсрочку.

Джереми Корбин

Reuters

© Simon Dawson

Неопределённость вокруг брексита уже заметно подорвала позиции правящей Консервативной партии, и оппозиция рассматривает сложившуюся ситуацию как шанс для реванша.

Выступая в эфире телеканала Sky News, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин сообщил, что не исключает проведения досрочных парламентских выборов до конца года. Вероятность такого исхода очень велика, полагает политик. Корбин добавил, что, если Борис Джонсон не сможет выработать соглашение с Брюсселем по условиям брексита или об отсрочке выхода Великобритании из ЕС, лейбористы «предпримут в его адрес парламентские действия».

Правда, в этом случае лейбористам может потребоваться поддержка со стороны других парламентских фракций, среди которых есть и фракция возглавляемой Николой Стёрджен Шотландской национальной партии (Scottish National Party — SNP).

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Как заявила первый министр в интервью BBC, хотя она выступает за отстранение Бориса Джонсона с поста премьер-министра и досрочные выборы, SNP не станет оказывать поддержку лейбористам, если Корбин не поддержит инициативу о новом шотландском референдуме о независимости. Добиться согласия Лондона на проведение плебисцита первый министр Шотландии намерена до конца 2019-го, чтобы голосование могло состояться уже в следующем году.

Однако Джереми Корбин уже заявил, что не готов согласиться на проведение повторного референдума о независимости Шотландии «в годы становления лейбористского правительства», которому придётся сконцентрироваться на таких «приоритетных задачах», как «улаживание ситуации с кошмарным брекситом консерваторов» и внесение «значимого вклада в повышение благополучия шотландского народа и сообществ, а также в преобразование государственных услуг данного региона».

«Оставаться в рамках закона»

Эксперты также сомневаются, что Лейбористская партия в случае своего прихода к власти действительно поддержит требования Эдинбурга о проведении референдума о независимости Шотландии. Как отметил в комментарии RT заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков, ни консерваторы, ни лейбористы не рассматривают выход Шотландии из Соединённого Королевства как приемлемый вариант.

«Если Корбин возглавит правительство, то он будет делать всё, чтобы этого не допустить», — пояснил эксперт.

Эту точку зрения разделяет и руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов, который допустил, что SNP и лейбористы могут заключить ситуативный союз, основанный на сиюминутных интересах.

Люди голосуют на референдуме о независимости Шотландии, 2014 год

Reuters

© Russell Cheyne

«Но в дальнейшем из SNP и Лейбористской партии не получится коалиции, работающей на будущее Великобритании, ведь шотландцы стремятся покинуть королевство, что вряд ли устраивает лейбористов», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

В последние годы Эдинбург не раз заявлял о желании провести ещё один референдум о выходе Шотландии из состава Соединённого Королевства, однако это не встретило одобрения в Лондоне. В мае 2018 года Тереза Мэй, занимавшая тогда пост премьер-министра, подчеркнула, что в новом голосовании нет необходимости.

«Сейчас не время для очередного несущего раздор референдума о независимости, и в нём нет нужды», — заявила политик.

После того как шотландская сторона снова подняла вопрос о повторном плебисците в начале 2019 года, Мэй призвала уважать выбор, сделанный шотландцами в 2014-м, — тогда перевес оказался на стороне противников независимости.

Поскольку согласовать новый референдум с британским кабмином пока не получается, в SNP звучат призывы провести голосование в обход официальных процедур. Однако Никола Стёрджен выступает против подобного подхода.

«Необходимо запустить процесс, который даст нам возможность продемонстрировать, что за независимость Шотландии выступает большинство. Этот процесс должен быть законным и одобренным; в противном случае наша независимость не будет признана», — считает Стёрджен.

Политик добавила, что намерена «вести страну к независимости надлежащим образом».

«Она до последнего будет стараться оставаться в рамках закона, чтобы не позволить Джонсону провести выход Великобритании без сделки, потому что этот вариант может нанести урон Шотландии. Кроме того, лидер SNP попытается использовать возможный союз с лейбористами. Сейчас Стёрджен маневрирует, чтобы достичь максимального результата», — пояснил в беседе с RT Поляков.

Между тем опросы общественного мнения показывают, что в последнее время число сторонников независимости Шотландии растёт. В августе были обнародованы результаты исследования The Ashcroft National Poll, согласно которым за выход Шотландии из состава Соединённого Королевства высказались 46% респондентов, против же выступили 43% опрошенных. На мнение шотландцев сильно влияет брексит: согласно опросу, проведённому в апреле агентством Panelbase для The Sunday Times, в случае «развода» с ЕС без сделки независимость Шотландии готовы поддержать 59% её жителей.

По примеру Каталонии

Напомним, что в 2014 году состоялось знаковое для шотландцев событие: им удалось получить согласие Лондона на проведение референдума о независимости.

Эдинбург, Шотландия

AFP

© OLI SCARFF

Однако в результате 55,3% участников голосования выступили за то, чтобы регион остался в составе королевства. Шотландцы дорожат членством в ЕС, что впоследствии показали результаты другого референдума — голосования по брекситу. В 2014 году отделение от Соединённого Королевства означало бы для Шотландии автоматический выход из ЕС, о чём предупреждали в Брюсселе. Но сегодня на фоне брексита этот аргумент уже не имеет силы.

По мнению Леонида Полякова, сейчас ситуация вокруг брексита вступает в кульминационную фазу: 18 октября Борис Джонсон должен представить на саммите ЕС окончательные предложения по сделке.

«Если Джонсон нарушит своё обещание вывести Великобританию из ЕС 31 октября, он обрушит свою репутацию, и этим воспользуются и лейбористы во главе с Корбином, и шотландские националисты. Они постараются провести досрочные выборы, и уже от их исхода будет зависеть то, какую тактику изберёт для себя SNP. Если же Джонсон и тори удержатся, то нельзя исключать, что шотландцы могут решиться на крайние меры и попытаться провести референдум о независимости без разрешения центрального правительства, как это случилось в Каталонии», — предположил Поляков.

По мнению Дмитрия Данилова, Никола Стёрджен вряд ли станет открыто поддерживать националистические настроения, однако требования сторонников независимости Шотландии в любом случае будут звучать всё громче.

«Рост сепаратистских настроений стал неизбежным после референдума о брексите, поскольку он означал не только дезинтеграцию ЕС, но и начало таких тенденций внутри Соединённого Королевства. Речь в данном случае идёт об объективных процессах и о том, что Кэмерон в своё время заложил мину замедленного действия под собственное государство», — подытожил эксперт.