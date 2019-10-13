Корбин отметил высокую вероятность досрочных выборов до конца года
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«Безусловно, возможность этого велика. Мы готовы к проведению выборов в любое время», — заявил он в ответ на вопрос о возможности проведения выборов до католического Рождества 25 декабря.
При этом он также допустил, что в случае, если премьер-министр Британии Борис Джонсон не сможет договориться об условиях сделки с Евросоюзом по брекситу или о продлении срока выхода страны из альянса, его партия «предпримет в его адрес парламентские действия».
Ранее The Sunday Times писало об обсуждении британской оппозицией возможности начала процедуры импичмента Джонсона.
При этом, по информации издания, британский премьер не намерен подавать в отставку по собственному желанию и готов покинуть свой пост только по воле королевы Елизаветы II.