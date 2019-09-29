СМИ: Британская оппозиция обсуждает возможность импичмента Джонсона
- Reuters
По данным издания, такая идея появилась в оппозиционных кругах в связи с решением Верховного суда признать незаконной приостановку работы парламента страны до 14 октября.
28 августа британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября, которую впоследствии одобрила королева Великобритании Елизавета II.
10 сентября британский парламент приостановил работу.
Глава Лейбористской партии Джереми Корбин назвал шаг Джонсона угрозой демократии и попыткой заблокировать обсуждение его плана по «жёсткому» брекситу.
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН отметил стремление Джонсона достичь поставленной цели любыми способами.