СМИ: Джонсон готов покинуть пост только по указу королевы
- Reuters
Джонсон не планирует уходить с поста, даже если попытки заключить сделку с ЕС по брекситу провалятся, а другие члены парламента попытаются сместить его, пишет газета.
29 сентября СМИ сообщили, что британская оппозиция обсуждает возможность начала процедуры импичмента Бориса Джонсона.
28 августа британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября, которую впоследствии одобрила королева Великобритании Елизавета II.
10 сентября британский парламент приостановил работу.
Глава Лейбористской партии Джереми Корбин назвал шаг Джонсона угрозой демократии и попыткой заблокировать обсуждение его плана по «жёсткому» брекситу.
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН отметил стремление Джонсона достичь поставленной цели любыми способами.