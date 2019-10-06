СМИ: Джонсон готов покинуть пост только по указу королевы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов покинуть свой пост только по воле королевы Елизаветы II, сам подавать в отставку он не намерен, пишет The Sunday Times со ссылкой на членов правительства.

Reuters

Джонсон не планирует уходить с поста, даже если попытки заключить сделку с ЕС по брекситу провалятся, а другие члены парламента попытаются сместить его, пишет газета. 29 сентября СМИ сообщили, что британская оппозиция обсуждает возможность начала процедуры импичмента Бориса Джонсона. 28 августа британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября, которую впоследствии одобрила королева Великобритании Елизавета II. 10 сентября британский парламент приостановил работу. Глава Лейбористской партии Джереми Корбин назвал шаг Джонсона угрозой демократии и попыткой заблокировать обсуждение его плана по «жёсткому» брекситу. Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН отметил стремление Джонсона достичь поставленной цели любыми способами.