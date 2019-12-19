В Шотландии потребуют права проведения референдума о независимости

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Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен официально призовёт власти Великобритании наделить Эдинбург правом на проведение референдума о независимости.
В Шотландии потребуют права проведения референдума о независимости
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

«На прошлой неделе Шотландия ясно дала понять, что не хочет, чтобы правительство консерваторов во главе с Борисом Джонсоном вывело нас из Европейского союза. Это будущее, с которым мы столкнёмся, если у нас не будет возможности рассмотреть альтернативу в виде независимости», — сказала она.

Уточняется, что соответствующее письменное обращение будет опубликовано сегодня, 19 декабря.

По словам Стерджен, если британский парламент ответит на данное обращение шотландской стороны отказом, то она «рассмотрит все разумные варианты».

«Он (Борис Джонсон. — RT) должен будет объяснить, почему не верит, что люди в Шотландии имеют право на самоопределение», — добавила политик.

В ноябре британский премьер Борис Джонсон заявил, что не позволит провести очередной референдум о независимости Шотландии, на чём настаивает руководство региона. 

Подробнее по теме — в материале RT.

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