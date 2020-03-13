Пятничная передышка: курс доллара на Московской бирже опустился ниже 73 рублей

В пятницу, 13 марта, российская валюта смогла отыграть часть потерь после резкого ослабления с начала рабочей недели. На фоне восстановления цен на нефть и действий Центробанка курс доллара опустился ниже 73 рублей. По словам аналитиков, в настоящий момент нацвалюту также поддерживает приближение налогового периода и постепенный рост мирового спроса на рисковые активы. Как могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

В пятницу, 13 марта, торги на Московской бирже сопровождаются умеренным укреплением российской валюты. В середине дня курс доллара снижался на 3% — до 72,5 рубля, а курс евро — на 2,9%, до 81 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 14 марта установлен на уровне 73,19 рубля за доллар и 81,86 рубля за евро.

Позитивную динамику показывает и российский рынок ценных бумаг. Индекс Мосбиржи вырос на 5,4% — до 2410 пунктов, а индекс РТС — на 8,75%, до 1051 пунктов.

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Нацвалюта и фондовые котировки постепенно восстанавливаются после резкого ослабления накануне. Так, на торгах 12 марта курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил 75 рублей, а курс евро поднимался до 84,8 рубля. Одновременно индекс Мосбиржи падал до 2277 пунктов (впервые с декабря 2018 года), а индекс РТС — до 966 пунктов. Это значение стало самым низким с июня 2017-го.

Удешевление рубля и российских ценных бумаг продолжалось с начала рабочей недели и во многом было связано с обострением паники на мировом финансовом рынке, а также падением цен на нефть. После того как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире, 12 марта биржевые индексы Европы и Азии обновили минимумы последних нескольких лет. В то же время фондовые котировки в США обрушились на 9—10% — обвал стал сильнейшим с 1987 года.

Впрочем, уже в ближайшие дни ситуация на мировом фондовом рынке может стабилизироваться, полагают эксперты. Как рассказал RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов, инвесторов могут успокоить действия ФРС США.

Накануне американский Федрезерв объявил о дополнительных денежных вливаниях в финансовую систему Соединённых Штатов. Как ожидается, решение регулятора позволит остановить массовые распродажи ценных бумаг и усилит спрос на рисковые активы, включая рубль.

«ФРС анонсировала дополнительные вливания ликвидности в финансовую систему США в размере $1,5 трлн. Решение будет позитивным для рубля, хотя рынок ещё толком не оценил этот шаг. Помимо этого, можно наблюдать локальное замедление темпов роста распространения коронавируса в Китае, что уже сегодня усиливает спрос на рисковые активы у инвесторов», — пояснил Абрамов.

По словам аналитиков, поддержку рублю на пятничных торгах оказывает и восстановление мировых цен на нефть. Накануне сырьё эталонной марки Brent дешевело на 7%, до $33,5 за баррель, но в настоящий момент котировки выросли до $35. Такие данные приводит биржа ICE в Лондоне.

Напомним, в понедельник, 9 марта, стоимость сырья на международных площадках обрушилась более чем на треть и в моменте достигала $31 за баррель. Произошедший обвал котировок стал самым масштабным с 1991 года.

Причиной для шоковой ситуации на рынке стал неожиданный распад альянса ОПЕК+. 6 марта участники сделки не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти и решили полностью отказаться от всех ранее взятых на себя обязательств.

Факторы укрепления

На фоне возникших рисков для нацвалюты Центробанк РФ экстренно ввёл специальные меры для поддержания курса рубля. Так, с начала рабочей недели ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке.

Как рассказала RT старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, действия Банка России уже оказали позитивное влияние на российскую валюту и позволили удержать курс доллара от уровней 79—80 рублей. Кроме того, регулятор стал предоставлять дополнительные денежные средства российскому банковскому сектору.

«13 марта 2020 года, принимая во внимание произошедшие в течение текущей недели колебания обменных курсов и цен финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран, Банк России принял решение провести аукцион РЕПО «тонкой настройки» в объёме 500 млрд рублей», — говорится в сообщении ЦБ.

РИА Новости

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В условиях колебаний на валютном рынке действия ЦБ должны поддержать работу кредитных организаций. Об этом RT рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

«РЕПО — это некая замена кредита, только более простая в техническом плане. Суть этих действий ЦБ в том, чтобы никто из крупных игроков в банковском секторе не испытал дефицита наличных денег, потому что на фоне паники вполне может начаться отток по вкладам. Многие из кредитных учреждений будут нуждаться в поддержке со стороны регулятора. Поэтому увеличение объёмов аукционов РЕПО — вполне естественно в данной ситуации», — отметил Коренев.

Согласно заявлению Центробанка, регулятор продолжает внимательно следить за ситуацией на рынке. При этом специалисты ЦБ позитивно оценивают готовность российской финансовой системы к возможным внешним шокам.

«Сейчас российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем в 2014—2015 годах. В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности — как рублёвой, так и валютной. Объём внешнего и внутреннего валютного долга в последние годы снизился. Бюджетное правило в значительной степени изолирует бюджет от колебаний цен на нефть», — говорится в сообщении ЦБ.

Помимо действий Центробанка и восстановления цен на нефть в пользу рубля играет и приближение налогового периода, считает Вячеслав Абрамов. В это время компании-экспортёры традиционно начинают продавать иностранную валюту и покупать рубли для уплаты налогов.

«Налоговый период стартует 16 марта. Экспортёры будут продавать валюту, и стоит отметить, что объём выплат будет довольно большой (около 2,6 трлн рублей), так как будет уплачен налог на прибыль за 2019 год», — пояснил Абрамов.

Как отмечает аналитик, дальнейшая динамика российской валюты во многом будет зависеть от ситуации с коронавирусом и ценами на нефть. Согласно оценке Минэнерго, уже во второй половине 2020 года котировки могут вернуться к уровню $40—45 за баррель. По мнению аналитиков, в этом случае курс доллара может вновь опуститься ниже 70 рублей.

«Если картина будет благоприятной, пандемия начнёт замедляться и цены на нефть стабилизируются на уровне $40—45, то курс доллара может снизиться до 68—70 рублей, а курс евро — до 76—78 рублей», — заключил Абрамов.