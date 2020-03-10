«Каждый сам за себя»: почему распалось соглашение ОПЕК+

Во вторник, 10 марта, мировые цены на нефть умеренно растут после рекордного обвала накануне. Котировки пытаются оправиться от самого масштабного рыночного шока последних лет — распада сделки ОПЕК+. С 2016 года участники соглашения, включая Россию, снижали нефтедобычу, что позволяло балансировать спрос и предложение энергосырья в мире. Вместе с тем выполнение условий договора становилось всё более обременительным, так как не входящие в союз государства стали укреплять позиции на энергорынке. В результате страны альянса отказались от своих обязательств и уже в ближайшее время планируют нарастить производство углеводородов. Как при этом могут измениться цены на нефть — в материале RT.

Во вторник, 10 марта, мировые цены на нефть восстанавливаются после резкого обвала накануне. В середине дня сырьё марки Brent на бирже ICE в Лондоне подорожало на 9,2% — до $37,5 за баррель, а стоимость американского сорта WTI повысилась на 10% — до $34,2 за баррель.

Отметим, что ещё на торгах 9 марта нефть Brent дешевела на 31% (до $31,29 за баррель), а котировки WTI снижались на 33% (до $27,4 за баррель). Произошедший обвал цен стал самым масштабным с 1991 года.

Главной причиной падения нефтяного рынка стал неожиданный распад альянса ОПЕК+. Об этом RT рассказал заведующий сектором «Энергетические рынки» Института энергетики и финансов Николай Иванов. По его словам, инвесторы ожидали продления сделки по заморозке нефтедобычи, но отсутствие договорённостей вызывало панику на рынке.

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Напомним, ещё в 2016 году страны ОПЕК и 11 государств вне картеля, включая Россию, договорились о синхронном ограничении добычи нефти. Выполнение условий договора должно было позволить восстановить баланс спроса и предложения, чтобы удержать цены на нефть от значительных колебаний.

Участники соглашения неоднократно продлевали срок действия сделки и увеличивали объёмы сокращения производства. В последний раз такое решение было принято в декабре 2019 года. Стороны договорились сократить нефтедобычу в период с 1 января по 31 марта 2020-го на 1,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го.

Сильнее всего добычу сырья должны были снизить Россия и Саудовская Аравия — ежесуточно на 300 тыс. и 482 тыс. баррелей соответственно.

Впрочем, с начала 2020 года потребление энергосырья в мире начало резко падать на фоне распространения коронавируса, и нефть стала постепенно дешеветь. Как ожидалось, участники альянса ОПЕК+ должны были дополнительно уменьшить добычу и тем самым стабилизировать ситуацию на рынке. Между тем 6 марта по итогам заседания стороны не достигли консенсуса и решили полностью отказаться от всех взятых ранее обязательств.

Ценовые войны

Примечательно, что накануне итоговой встречи министры стран ОПЕК рекомендовали сократить объём добычи ещё на 1,5 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Между тем очередное снижение производства уже было невыгодным для России. Как заявлял пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев, в результате выполнения условий сделки Москва теряет долю на глобальном энергорынке.

«С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешёвую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской и обеспечить эффективность её добычи», — цитирует его РИА Новости.

Между тем российская сторона на переговорах не призывала полностью отказываться от сделки, а предложила продолжить сотрудничество в рамках уже действовавших договорённостей. Об этом 9 марта сообщил глава Минэнерго России Александр Новак на правительственном совещании по экономическим вопросам.

«Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть. Несмотря на это, партнёрами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка», — говорится на сайте кабмина.

9 марта стало известно о планах Саудовской Аравии увеличить производство сырья в апреле до 10 млн баррелей в сутки, а в случае необходимости — до 12 млн. Более того, Эр-Рияд объявил о рекордных за 20 лет скидках на нефть для всех своих клиентов.

«Введение скидки можно считать одним из первых сигналов о готовности саудитов вступить в ценовое противостояние. Объявлением ценовой войны, на наш взгляд, станет реализация планов королевства по активному наращиванию добычи», — рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

В то же время в самой Саудовской Аравии не считают текущее положение дел началом ценовой войны. Об этом источник в ОПЕК сообщил ТАСС.

«Это неправда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнёр для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке», — подчеркнул он.

По словам Александра Новака, возможное наращивание нефтедобычи Россией будет зависеть от планов национальных компаний. При этом уже в ближайшее время объёмы производства могут увеличиться более чем на 200—300 тыс. баррелей в день.

«У нас есть потенциал роста добычи. Думаю, что в краткосрочном периоде мы можем нарастить до 200—300 тыс. баррелей (в сутки. — RT), в перспективе потенциал — 500 тыс. баррелей», — заявил Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Борьба за долю

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в 2020 году мировой спрос на нефть снизится на 90 тыс. баррелей в сутки. По словам специалистов организации, потребление энергосырья сократится впервые с 2009 года.

Как рассказал RT генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин, в текущих условиях на мировом энергорынке усиливается конкуренция, и не входящие в ОПЕК+ страны за последнее время уже серьёзно нарастили добычу. По мнению эксперта, текущее положение дел стало одной из главных причин распада альянса.

«В ОПЕК+ давно росло недовольство тем фактом, что участники сделки сокращают добычу, пытаясь поддержать мировые цены на нефть, в то время как другие страны добычу наращивают и тем самым работают на выдавливание конкурентов с рынка», — отметил Хохрин.

Так, например, Бразилия с 2018 года активно взялась за разработку глубоководных месторождений. По оценкам МЭА, уже к 2025 году ежегодная добыча нефти в стране увеличится на 40% — до 3,9 млн баррелей в сутки.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в Норвегии. В октябре 2019 года в стране открылось шельфовое месторождение Йохан Свердруп, на которое будет приходиться около трети всей добычи в Норвегии. Как ожидается, к 2025 году объём производства сырья в государстве увеличится до 2,4 млн баррелей в день.

Одновременно нефтедобычу наращивают и американские компании. В 2019 году производство сырья в Штатах выросло на 11% и достигло максимального уровня за всё время наблюдений — 12,23 млн баррелей в день. Такие данные приводит Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Равновесие барреля

В целом опрошенные RT эксперты по-разному оценивают влияние распада ОПЕК+ на глобальный нефтяной рынок. По мнению аналитика ГК «ФИНАМ» Алексея Коренева, страны-экспортёры не допустят ещё большего обвала цен и могут вновь сесть за стол переговоров.

«Первоначально падение нефти носило эмоциональный характер. Сейчас эксперты начинают изучать ситуацию и приходят к выводу, что новые войны на нефтяных рынках не будут слишком продолжительными и ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы цены пребывали на таких низких уровнях», — заявил Коренев.

В то же время старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова не ожидает скорого возобновления переговоров в рамках ОПЕК+. По её словам, возникшая неопределённость продолжит оказывать негативное влияние на рынок в ближайшее время.

«Всё дело именно в отсутствии согласия среди нефтепроизводителей. Само наличие договорённостей внутри ОПЕК+ означало, что добывающие сырьё страны заняты одним делом — контролем над балансом спроса и предложения в мире. Но, как показывает история, в мире больших денег каждый сам за себя. В ближайшие полгода цена барреля Brent способна закрепиться в пределах $21—45», — отметила Бодрова в интервью RT.

Александр Новак допускает восстановление нефтяных цен в течение нескольких месяцев. При этом, по его словам, наблюдаемый обвал котировок не скажется на российских производителях.

«Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке», — отметил министр на заседании кабмина.

В то же время, как полагают эксперты, наиболее заметное негативное воздействие ценовых войн ощутят на себе американские производители сланцевой нефти.

«В США более трети добычи приходится на сланцевую нефть, которая отличается очень высокой стоимостью извлечения, поэтому эти компании могут попасть в очень тяжёлую финансовую ситуацию», — подчеркнул Алексей Коренев.