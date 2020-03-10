Ценовой отскок: стоимость нефти растёт после обвала на торгах 9 марта

Нефтяные котировки повышаются после 9 марта, когда произошло самое резкое за последние 30 лет падение стоимости барреля. Оно стало следствием неудачных переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Утром 10 марта майские фьючерсы нефти марки Brent растут на 7%, марки WTI — на 6,8%. По мнению экспертов, цена продолжит корректироваться, однако вряд ли вернётся на уровень $50—60 за баррель. При этом ещё одно кардинальное изменение стоимости может произойти в конце марта, когда истечёт действующее соглашение ОПЕК+.

Мировые цены на нефть начали постепенно возвращать позиции после произошедшего накануне резкого падения котировок. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09:30 мск нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне прибавляет в стоимости 7,25% — до $36,85 за баррель. Вдобавок апрельский фьючерс марки WTI вырос на 6,68%, до $33,21 за баррель.

Отметим, что накануне стоимость барреля североморской Brent и техасской WTI обновили свои минимумы с января и февраля 2016 года соответственно. На пике падения цены опускались до $31 и $28 за баррель.

Это произошло в рамках сильнейшего с 1991 года снижения цен на энергоносители за сутки. В 1991-м подобные события развивались на фоне американской военной операции «Буря в пустыне».

Причиной для нынешней шоковой ситуации на торгах послужили завершившиеся провалом переговоры по сделке ОПЕК+ в Вене 6 марта. Участники, в том числе Россия, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти, которое предлагалось в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Москва предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть.

«Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке», — добавил он.

Отметим, что после переговоров в Австрии Саудовская Аравия сообщила о намерении нарастить добычу до 10 млн баррелей в сутки и уведомила покупателей сырья из США, Северной Европы и Азии о снижении цен на поставки нефти. Как отмечают СМИ, это крупнейшие скидки за последние 20 лет.

При этом президент США Дональд Трамп назвал Эр-Рияд, а также Москву и «фейковые новости» виновными в том, что происходило накануне в мировой экономике.

«Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объёме добычи нефти. В этом, а также в фейковых новостях заключается причина падения рынка!» — написал глава Белого дома в Twitter.

Reuters

© Andrew Kelly

Добавим, что падение нефтяных цен привело к серьёзному ослаблению российской валюты. 9 марта на международных торгах курс доллара впервые с марта 2016 года превышал отметку 75 рублей. При этом курс евро рос до 86 рублей. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать в феврале 2016-го.

В настоящее время доллар на рынке Forex торгуется за 73,1 рубля, евро — за 83,1 рубля.

На фоне произошедшего накануне премьер-министр России Михаил Мишустин провёл совещание, посвящённое экономическим вопросам. Обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики. В совещании приняли участие первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Григоренко, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«До начала апреля цена будет колебаться»

Как заявил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, в настоящее время на торгах по нефти наблюдается «определённый отскок» после вчерашнего падения.

«Сейчас она корректируется, трейдеры начали скупать фьючерсы, но в прежний коридор мы, наверное, не войдём. На уровне около $50, наверное, нефть уже не будет торговаться», — заявил собеседник RT.

По его словам, следующего изменения цен можно ожидать к концу марта, когда истечёт срок действующего соглашения ОПЕК+.

«Если ни о чём участники ОПЕК+ не договорятся, то с 1 апреля вновь будет падение цен, поскольку сейчас ещё действуют квоты по добыче, а с 1 апреля никаких ограничений не будет. Вот до начала апреля будем колебаться, трейдеры будут ловить новости: будет ли встреча ОПЕК+ или нет, кто-то готовится повышать добычу, кто-то не готовится, будет подписано новое соглашение, не будет — на этих новостях цены будут скакать. Но я думаю, что они будут скорее в коридоре $35—45, а не как раньше было — $50—60 за баррель», — констатировал аналитик.

Как отметил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) кандидат экономических наук Михаил Беляев, такая эмоциональная реакция нефтяного рынка на недостижение договорённости в Австрии стала некоторой неожиданностью. При этом на падение котировок повлияла и ситуация с распространением коронавируса.

«Сочетание этих двух факторов сыграло роль. Сейчас есть шансы, что мы и видим, на отыгрывание острой ситуации, приходит большее равновесие, цены восстанавливаются до того уровня, который ближе к экономически обоснованному. Достигнет ли вновь уровня около $50 за баррель — сказать достаточно трудно. Надо посмотреть, как будут развиваться дальше события. В частности, поведение главных сторон — России и Саудовской Аравии, всех стран ОПЕК в принципе, других производителей и потребителей», — пояснил эксперт в беседе с RT.