Валютное пике: рубль ослаб к доллару и евро на фоне снижения цены на нефть

Курс доллара США и евро по отношению к рублю значительно возрос утром 9 марта. Согласно последним данным международных торгов, рубль продолжает падение, стоимость доллара превысила 74 рубля, а евро — 85 рублей. Ситуация разворачивается на фоне самого резкого за последние 30 лет падения нефтяных котировок, которое произошло после неудачных переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. RT ведёт текстовую трансляцию динамики ситуации на нефтяном и валютном рынках.

Reuters