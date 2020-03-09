Валютное пике: рубль ослаб к доллару и евро на фоне снижения цены на нефть
- Reuters
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09 марта 2020
Непринятие решения участниками ОПЕК+ на встрече в Австрии отправило цены на нефть вниз, констатировал ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Между тем, по его словам, пока не стоит говорить о новой глобальной рецессии, несмотря на негативный тренд.
«Сейчас всё будет зависеть от многих факторов, которые отыгрывают нефтетрейдеры и игроки. Что будет с ценой сейчас ответить достаточно сложно, потому что мы апеллируем информационными потоками, которые трудно прогнозировать. Но сами по себе встречи ОПЕК и ОПЕК+ закончились достаточно невнятно. Крайняя неопределённость заставляет ожидать понижения цены. То, что происходит с фьючерсами — вполне разумно и, с точки зрения логики, штатная ситуация. Тем более, они шли вниз и до заседания, потому что было слишком много соответствующих сигналов. Для рынка это не новость. Будем отслеживать эту ситуацию и думаю, что на этой неделе мы можем ожидать новостного потока и от нас и от ОПЕК+», — пояснил эксперте в беседе с RT.
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Международное энергетическое агентство (IEA) в своём докладе сообщило, что ожидает в 2020 году падения спроса (на 90 тыс. бареллей в сутки) на нефть в мире в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Подобная ситуация происходит впервые с 2009 года.
Напомним, что по состоянию на 08:00 мск, в 99 странах мира зафиксировано почти 110 тыс. случаев заболевания. Жертвами COVID-19 стали 3 123 человека.
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По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве России Станислава Митраховича, ситуация происходит на фоне панической реакции у спекулянтов по итогам встречи ОПЕК+ в Вене и последовавшего заявления Саудовской Аравии о том, что добыча нефти будет наращена.
Эксперт подчеркнул, что из-за этого у спекулянтов возникает предположение, что рынок будет перенасыщен, соответственно, нужно гнать цену вниз.
«Самое главное в том, насколько затяжным может быть падение цены на нефть и как на это будет реагировать Россия. С точки зрения обмена денег самый главный совет — не дёргаться в период, когда начинается паника. Потому что когда неспециалисты начинают играть на спекулятивном рынке, они скорее всего проигрывают. Покупать и продавать валюту надо тогда, когда ситуация на рынке спокойная. Когда же начинаются панические настроения, тренд может поменяться даже в очереди в обменник. Но конечно, неплохо иметь любые валюты в своём кармане, это защищает от девальвации», — пояснил Митрахович в беседе с RT.
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Падению рубля, а также резкому обвалу нефтяных котировок предшествовала неудачная встреча членов альянса ОПЕК+ в Вене. В пятницу, 6 марта, её участники не смогли договориться о продлении условий снижения добычи нефти.
«Что касается сокращения, наверное, с учётом принятого сегодня решения с 1 апреля этого года ни у кого из стран, входящих в ОПЕК, и не-ОПЕК нет обязательств по сокращению», — говорил министр энергетики России Александр Новак.
Утром 9 марта мировые цены на нефть обновили прежние минимумы. Майский фьючерс марки Brent упал на 28,69%, до $32,28 за баррель. Тогда как апрельский фьючерс марки WTI опустился на 31,35%, до $28,33 за баррель.
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Напомним, что исторический минимум по курсу рубля был зафиксирован в январе 2016 года. Тогда доллар достигал 85,75 рубля, евро — 93,60 рубля.
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Утром 9 марта после падения нефтяных котировок на мировом рынке существенно упали котировки рубля. Курс доллара превысил 74 рубля, курс евро — 85 рублей.