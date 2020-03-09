ЦБ решил не покупать валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней

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Банк России объявил о решении не покупать валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней в рамках реализации бюджетного правила. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение ЦБ.
ЦБ решил не покупать валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней
  • РИА Новости

«Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней», — указано в сообщении.

Решение принято «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти».

При этом решение о возобновлении операций с валютой в рамках бюджетного правила будет приниматься в течение марта.

В Банке России добавили, что отслеживают ситуацию на рынке и готовы задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

9 марта цены на нефть снизились на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+. Вслед за этим курс рубля снизился к доллару до 72,5 и к евро до 82,7.

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