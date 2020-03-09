Цены на нефть падают на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+
- AFP
По состоянию на 07:41 мск майский фьючерс марки Brent падает на 28,69%, до $32,28 за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 31,35%, до $28,33 за баррель.
Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне снизилась на 33,4% — до $33,94 за баррель, тем самым обновив минимум с февраля 2016 года.
При этом стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI опустилась на 27,1% — до $32,48 за баррель.
8 марта акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упали на фоне ситуации вокруг сделки ОПЕК+, стороны которой не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении соглашения на нынешних условиях.