Цены на нефть падают на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+

Цены на нефть в понедельник, 9 марта, падают более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое ранее завершилось выходом России из сделки, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 07:41 мск майский фьючерс марки Brent падает на 28,69%, до $32,28 за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 31,35%, до $28,33 за баррель.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне снизилась на 33,4% — до $33,94 за баррель, тем самым обновив минимум с февраля 2016 года.

При этом стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI опустилась на 27,1% — до $32,48 за баррель.

8 марта акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упали на фоне ситуации вокруг сделки ОПЕК+, стороны которой не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении соглашения на нынешних условиях.